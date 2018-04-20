19 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Лариса Гузеева поздравила сына и поздравила детские фото с ним: «С Днем Рождения, любимый мой! Сын! Спасибо! Слава Богу! Как быстро все пролетело! Я не готова! Георгий— мой именинник— моя любовь!».
Юлия Ковальчук посвятила добрые слова папе: «Мой папулечка! С Днем рождения) не знаю как там у других девчонок, но знать на червяка, опарыша, жмых или кукурузу ловить рыбу — я умею) собрать любой шкаф или подключить технику — легко) приготовить уху, украинский борщ — с удовольствием) и быть просто девочкой, всегда маленькой и любимой я могу и умею только благодаря тебе! Будь Здоров! И этого достаточно)) люблю».
Рози Хантингтон-Уайтли показала фото со своим малышом. «Лучший день рождения», — написала она.
Глафира Тарханова поздравила подписчиков: «С днем СЫНОВЕЙ!»
Катя Гордон задумалась об усыновлении: «Откровенно говоря… я сомневалась во многом… в себе, в деле, в жизни вообще… но вот в детях — никогда! Чем больше заработаю — тем больше рожу или усыновлю — мой принцип) почему богатые люди не часто усыновляют деток в России? Наверно потому, что многие из них вчерашние воришки. Усыновляют обычно люди другого толка. Виват детям! Они лучшее, что в нас есть». А Юлия Барановская — о музыкальной карьере: «Решила запеть. Не могу определиться с продюсером, люблю обоих. А вы за кого: Дробыш или Пригожин?»
Алена Хмельницкая скучает по дочке: «Как хорошо, что существует видеосвязь! Рассказываю Ксюшке, как мои родители уезжали с гастролями Большого театра на месяц, а то и на 2, и не позвонить никак, только если открытка успеет прийти, раньше их приезда! А все равно внутренний раздрай… Хоть и уехала всего на неделю. Зато, когда приеду, будет настоящая радость, рассказы, расспросы… и это прекрасно! Хочу, чтобы Ксюня нашла любимое занятие в своей жизни, и чтоб ей было всегда интересно, и чтоб она поняла меня, как и я свою маму когда— то…)))». Наталья Подольская передала привет мужу: «Ромео! Ждииии, я скоро домой».
Милла Йовович показала очень откровенное фото: «Завтра мои первые день работать на новый фильм #paradisehills. Скажите мне удачи!» Екатерина Андреева поделилась фото без фильтра: «И попав в пробку можно поймать свет в конце тоннеля и сделать фото безфильтра. А чтоб не злиться и не убивать свои же нервные клетки можно выписать себе приятный бонус и воспользоваться случаем послушать аудио-книгу, время тогда летит незаметно и вы спрашивали, что почитать. Предлагаю послушать — »Рим. Последний легат". Активная ссылка в шапке профиля. Вывод — искать пользу везде, даже там, где ее, на первый взгляд и нет».
Татьяна Арно показала фотографию, на которой она совсем юная: «13 или 14. Дача. Татьяна Викторовна на стиле».
Эвелина Бледанс тоже поделилась старыми снимками, по грустному поводу: Как бы мы весело мы погуляли на дне рождения моей мамочки, но читаем с Батюшкой молитву на могилках моих родненьких. Почему так рано, лучшая женщина на Земле— мамочка Тамилочка?! И папочка абсолютно здоровый ушел через два месяца— жить не хотел. Вот она «Лебединая верность».
Фото: instagram