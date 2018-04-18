17 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Татьяна Навка продемонстрировала чудеса пластики и баланса: «И снова мячики наши любимые!»

Певица Саша Project, уже не раз пострадавшая от действий хирургов и косметологов, выбирает более легкие пути к упругой попе и тонкой талии. А пока — заряжается витаминами в студии красоты: «Дорогие мои) все заметили как я похудела и стала хорошо выглядеть. И решила открыть вам все секреты, как я это делаю! На данном фото, вы видите процедуру (внутримышечное введение, концентрата витамина D) мы живем в мегаполисе, где так мало солнца, а витамин D, участвует во всех обменных процессах нашего организма! В одном уколе месячная доза витамина D!»

Ольга Орлова поднимает себе настроение играми с любимым псом: «Самый невозмутимый мужчина на свете».

Джессика Альба показала нежное фото с сыном: «Просто малыш и его мама».

Александр Ревва передал благодарность от дочки своим подписчикам, которые поздравляли ее с днем рождения: «Малышка @amelirevva благодарит всех своих подписчиков за поздравления и желает всем много ЛЮБВИ!»

Елена Корикова поделилась хорошим настроением: «Солнце никогда не исчезает, просто мы иногда закрываем глаза. Хорошего дня и прекрасного всем настроения!»

Фото: instagram