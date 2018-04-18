Ещё
17 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

17 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Татьяна Навка продемонстрировала чудеса пластики и баланса: «И снова мячики наши любимые!»
Певица Саша Project, уже не раз пострадавшая от действий хирургов и косметологов, выбирает более легкие пути к упругой попе и тонкой талии. А пока — заряжается витаминами в студии красоты: «Дорогие мои) все заметили как я похудела и стала хорошо выглядеть. И решила открыть вам все секреты, как я это делаю! На данном фото, вы видите процедуру (внутримышечное введение, концентрата витамина D) мы живем в мегаполисе, где так мало солнца, а витамин D, участвует во всех обменных процессах нашего организма! В одном уколе месячная доза витамина D!»
Ольга Орлова поднимает себе настроение играми с любимым псом: «Самый невозмутимый мужчина на свете».
Шэрон Стоун тоже поделилась фотографиями с любимцем.
Джессика Альба показала нежное фото с сыном: «Просто малыш и его мама».
Александр Ревва передал благодарность от дочки своим подписчикам, которые поздравляли ее с днем рождения: «Малышка @amelirevva благодарит всех своих подписчиков за поздравления и желает всем много ЛЮБВИ!»
Николай Басков зажег на юбилее Валерии:
Елена Корикова поделилась хорошим настроением: «Солнце никогда не исчезает, просто мы иногда закрываем глаза. Хорошего дня и прекрасного всем настроения!»
Фото: instagram
Passion.ru: последние новости
Данила Козловский о дискриминации однополых отношений: «Я не раз сталкивался с этим лично» Совсем не осиная талия и неидеальное лицо: Виктория Лопырева не так хороша, как в Instagram Бюст Анфисы Чеховой приковал к ней всеобщее внимание на светском мероприятии
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кобзона похоронят рядом с матерью181
Самолетам США разрешили летать над Россией15
В России готовят сюрприз для безработных147
Роскомнадзор разрешил гражданам пользоваться Telegram25
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой228
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия оставила НАТО без самолетов «Руслан»
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение