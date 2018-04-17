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16 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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16 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Анна Михалкова поделилась утренним «позитивом»: «Вот с таким „солнечным“ и „светлым“ лицом я бегу обычно к семи утра на работу)))»
Друзья и коллеги поздравили Ивана Урганта с юбилеем. «С Днем Рождения, любимый шеф Иван Андреевич! Вам сегодня 40! Просто напомнила», — написала Алла Михеева.
Алексей Ягудин показал очень милое видео с дочерью: «Красивая))) молодая))))) и уже всякие дяди и папарацци надоедают #дети #семья #папарацци #любовь».
Сын Ксении Собчак определился с профессией: мальчик играет в самолетики.
Юлия Барановская прокомментировала слухи о беременности: «Всем привет. После одного обзора моего выхода в свет, поползли слухи о моей беременности. Сразу оговорюсь, ПОКА нет».
Екатерина Андреева выступила с Стасом Михайловым:
Анна Седокова показала, как нужно играть в бильярд:
Игорю Николаеву не спится ночами: «Три ночных покупателя в Азбуке вкуса на Новой Риге. Кому не спится в ночь глухую?…»
Виктория Бекхэм поделилась семейной фотографией. Хлои Кардашьян рассказала, как назвала дочь: «Наша маленькая девочка, Тру Томпсон, украла наши сердца, мы переполнены любовью».
Фото: instagram
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