16 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Михалкова поделилась утренним «позитивом»: «Вот с таким „солнечным“ и „светлым“ лицом я бегу обычно к семи утра на работу)))»

Друзья и коллеги поздравили Ивана Урганта с юбилеем. «С Днем Рождения, любимый шеф Иван Андреевич! Вам сегодня 40! Просто напомнила», — написала Алла Михеева.

Алексей Ягудин показал очень милое видео с дочерью: «Красивая))) молодая))))) и уже всякие дяди и папарацци надоедают #дети #семья #папарацци #любовь».

Сын Ксении Собчак определился с профессией: мальчик играет в самолетики.

Юлия Барановская прокомментировала слухи о беременности: «Всем привет. После одного обзора моего выхода в свет, поползли слухи о моей беременности. Сразу оговорюсь, ПОКА нет».

Екатерина Андреева выступила с Стасом Михайловым:

Анна Седокова показала, как нужно играть в бильярд:

Игорю Николаеву не спится ночами: «Три ночных покупателя в Азбуке вкуса на Новой Риге. Кому не спится в ночь глухую?…»

Виктория Бекхэм поделилась семейной фотографией. Хлои Кардашьян рассказала, как назвала дочь: «Наша маленькая девочка, Тру Томпсон, украла наши сердца, мы переполнены любовью».

Фото: instagram