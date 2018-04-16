14-15 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Ксения Собчак поделилась нежным семейным фото. «Off-mode. Как же прекрасно любить своего мужа так сильно, спустя пять лет и все его „ворчания“))», — призналась она.
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Леонид Агутин поздравил папу: «Сегодня День Рождения моего Бати! 83 года! Трудно укладывается в голове, что мой папа помнит годы Великой Отечественной войны, а сейчас сочиняет и записывает современные песни, на современном оборудовании. Не укладывается в голове, что у него сегодня концерт в Маями, на котором гостем выступит его внучка Liz Varum. Всегда поражала и вселяла надежду папина энергия, его оптимизм и уверенность. Всегда завидовал его настоящим сильным мужским рукам и настоящему мужскому баритону. В нашем большом семействе нет „нормальных“ людей. Одни композиторы, поэты и писатели. И Батя самый старший из нас. Поэтому так тому и быть. Я горжусь тобой, отец! Я тебя люблю столько, сколько живу. Ты у меня такой один. Особенный. Живи долго. Будь счастлив! Будь с нами, ибо по-другому я не знаю как быть».
Фото: instagram