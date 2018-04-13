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12 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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12 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Кристина Орбакайте рассказала о истории своей семьи: «12 апреля — День Рождения моего дедушки, Пугачева Бориса Михайловича, ему бы исполнилось 100 лет! Он в темных очках, а за руку я держу его однополчанина дядю Арсена».
Сергей Лазарев вспомнил детство: «У „Непосед“ сегодня День Рождения! Поздравляю нашу огромную семью с этим праздником) мы все родом из детства! „Непоседы“ — это замечательная школа жизни и профессии! Первые гастроли, первые съемки, студии, концерты случились именно в Непоседах! Поздравляю всех выпускников разных лет и нынешних участников, среди которых, кстати, моя племяшка Алинка (она недавно заняла 3 место на конкурсе в Германии, но об этом напишу отдельно). С днем Рождения, „Непоседы“) и огромное спасибо Бессменному Руководителю группы — Елене Пинджоян за наше счастливое детство».
Юлия Ковальчук отметила первый «юбилей» дочери: «6 …уже 6 месяцев…ещё 6 месяцев…6 месяцев счастья и безмерной любви…»
Олеся Судзиловская примерила один из образов Умы Турман: «Предупреждение! Все возможные сходства с персонажами фильмов случайны и не преследовались авторами фотографии и дизайнерами по костюмам».
Екатерина Волкова показала, как ее меняет макияж. А Нюша попыталась скрыть животик на фотосессии.
Беременная Анна Хилькевич шутит: «Мое лицо, когда вспомнила, что пончики полнят».
Яна Рудковская и Екатерина Волкова любуются сакурой.
Татьяна Буланова напугала фанатов видом из окна: «Что такое не везет и как с этим бороться) Хоть вид из палаты красивый))». Оказалось, что она была в одной из питерских больниц из-за небольшой бытовой травмы сына.
Симона Юнусова приучает дочку своего сына Тимати к прекрасному:
Ирена Понарошку напомнила, что нужно делать если ребенок задержался.
Ангелина Вовк призывает помнить подвиг советского народа: «Мы жили…летали… верили и мечтали … душа искрилась восторгом…мы сделали первый шаг… помните о них, наши потомки»
Фото: instagram
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