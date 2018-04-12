11 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Поклонники Анны Нетребко обсуждают ее сходство с сестрой. «Всего 3 дня дома в кругу семьи и опять в долгий путь», — написала звезда под уютным снимком.

Алена Хмельницкая рассказала об истории своей семьи и показала подросшую дочь: «Прогулки по Берлину! Город, в котором я родилась, встретил настоящим, летним теплом и весенним настроением) И конечно, чем старше я становлюсь, тем осознанней и ближе к сердцу я воспринимаю события 1945 года… конец войны… страшные битвы… взятие Рейхстага… все люди, чьи фамилии выбиты на этом монументе, и огромное количество наших солдат, чьи фамилии не известны, погибли в апреле 45-го, всего-то 73 года назад … подумать страшно!… Надо обязательно об этом помнить…»

Мария Погребняк поделилась счастливыми моментами материнства: «Как же приятно собравшись с детками вместе в кроватке читать перед сном Книжки, сегодня читаем Джордж и сокровища вселенной».

Тина Канделаки поделилась женской мудростью: «Когда в одном из интервью меня спросили, что нельзя говорить мужчине, я подумала: почему нельзя? Если ты жалеешь о том, что сказала мужчине, значит, между вами какое-то недопонимание, a если с ним какое— то недопонимание, то, может, и не надо быть с ним?»

Ольга Кабо поделилась уютным снимком с наследницей: «Моя частичка) Друг! Дочь! С Таней хоть на край света».

Олеся Судзиловская рассказала о своем способе достижения стройности и красоты: «Я не собралась в космос! Сейчас расскажу, почему в таком комбинезоне. Поддержание стройности всегда сопряжено с ограничениями в еде и занятиями спортом! Если Вы, конечно, не обладаете от природы необыкновенным даром — есть все подряд, в большом количестве и не поправляться».

Своей фигурой звезда отчасти обязана Тине Канделаки: та посоветовала ей попробовать делать массаж. «Как-то мы летели вместе, и Тина, отказавшись от обеда, достала из сумки орехи! Слово за слово, мы разговорились о красоте фигуры.

Обожаю ручной массаж тела и процедуру на аппарате мантис (на фото, комбинезон необходим для этой процедуры). Во время этих манипуляций руки специалиста „добираются“ до самых „сложных“ мест, которые трудно проработать и на спорте».

Фото: instagram