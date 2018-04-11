10 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Светлана Лобода показала округлившийся живот на обложке. Джамала — ножки своего малыша и собачку. Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко выбрались вместе: «Выходной». Судя по смайлику, оставленному будущим отцом, пара ждет девочку. Эвелина Бледанс сфотографировалась в маске панды — сын в восторге!
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Алена Свиридова поделилась фотографией с любимым и пожаловалась на свой характер: «Друзья мои! Почему я слабое и безвольное существо? Почему нельзя ограничиться одним блюдом? Нет, надо съесть три! И полирнуть мороженым… Но сегодня был такой теплый день, что не хотелось никаких ограничении) Ура! Жизнь прекрасна!»
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