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Греки отметили Пасху с зажигательными смесями
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Греки отметили Пасху с зажигательными смесями 

360tv.ru 29 минут назад
Фото: 360tv.ru
Жители одного из районов Афин в десятый раз встретили Пасху, устроив огненное шоу с применением зажигательных смесей. Проживающие в районе Неос‐Козмос с объявлением воскресения Христа вышли на улицу и начали кидать пиротехнику и бутылки с коктейлями Молотова на проезжую часть, сообщило греческое отделение телеканала CNN.
Власти заранее предупредили горожан об акции, поэтому все зрители находились на безопасном расстоянии от взрывающихся снарядов. Празднующие в течение десяти минут закидывали дорогу, создавая громкие взрывы. Очевидцы записывали происходящее на видео при помощи камер мобильных устройств.
Пасха — один из главных праздников в традиции Восточной христианской церкви, к числу которой относится и Русская православная церковь. В минувшее воскресенье верующие отметили Пасху на всей территории России. В торжественных мероприятиях приняли участие и первые лица государства.
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