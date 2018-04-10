Греки отметили Пасху с зажигательными смесями

Жители одного из районов Афин в десятый раз встретили Пасху, устроив огненное шоу с применением зажигательных смесей. Проживающие в районе Неос‐Козмос с объявлением воскресения Христа вышли на улицу и начали кидать пиротехнику и бутылки с коктейлями Молотова на проезжую часть, сообщило греческое отделение телеканала CNN

Власти заранее предупредили горожан об акции, поэтому все зрители находились на безопасном расстоянии от взрывающихся снарядов. Празднующие в течение десяти минут закидывали дорогу, создавая громкие взрывы. Очевидцы записывали происходящее на видео при помощи камер мобильных устройств.