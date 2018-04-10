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В Сиане открылся 1-й Народный форум ШОС
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В Сиане открылся 1-й Народный форум ШОС 

ИА Синьхуа 29 минут назад
Сиань, 9 апреля /Синьхуа/ — Церемония открытия 1-го Народного форума ШОС состоялась сегодня в Сиане /пров. Шэньси, Северо-Западный Китай/.
Участники форума заявили, что неофициальные контакты являются важной движущей силой развития ШОС и создают благоприятные социальные условия для формирования человеческого сообщества единой судьбы.
Выступая с речью на церемонии открытия, заместитель председателя Постоянного комитета ВСНП Цзи Бинсюань заявил, что ШОС играет важную роль в защите регионального мира и стабильности, содействии демократизации международных отношений и совершенствовании системы глобального управления.
Он заявил, что формирование человеческого сообщества единой судьбы, реализация принципа взаимной выгоды и совместного пользования являются основными убеждениями Китая, общим пониманием стран-членов ШОС, а также общим выбором и стремлением стран в содействии дальнейшему развитию ШОС в новых исторических условиях.
"Создание человеческого сообщества единой судьбы требует объединения моральных и физических сил народов различных стран и их совместного участия", — заверил Цзи Бинсюань.
Известно, что в этом форуме приняли участие более 80 бывших политических деятелей, представителей неофициальных организаций, мозговых центров и СМИ стран-членов, стран-наблюдателей, стран-партнеров по диалогу ШОС и представители секретариата ШОС. Участники обсудили особую роль неофициальных организаций в содействии миру, стабильности, развитию и процветанию региона. —0—
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