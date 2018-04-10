Насекомые начали опылять появившиеся первоцветы

Точку в номере ставят московские первоцветы — крокусы. Они распустились на улице Грайвороновской, которая находится в районе Текстильщики.

На свежие цветы тут же прилетел шмель, его привлек тонкий аромат. А кроме того, раз уж в столицу пришла долгожданная весна, то насекомым непременно нужно опылить бутоны.