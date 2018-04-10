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Насекомые начали опылять появившиеся первоцветы
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Насекомые начали опылять появившиеся первоцветы 

Вечерняя Москва 46 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Точку в номере ставят московские первоцветы — крокусы. Они распустились на улице Грайвороновской, которая находится в районе Текстильщики.
На свежие цветы тут же прилетел шмель, его привлек тонкий аромат. А кроме того, раз уж в столицу пришла долгожданная весна, то насекомым непременно нужно опылить бутоны.
И теперь с каждым днем Москва будет становиться только ярче и краше — появится первая трава, зазеленеют листочки на деревьях, и городские клумбы расцветут пышными, яркими цветами на радость уставшим от снега москвичам. Тем более что солнце будет и дальше дарить любимому городу тепло и свет. А весна уже окончательно вступила в свои законные права.
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