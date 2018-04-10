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Узбекистан и ФАО обсудили практические аспекты сотрудничества
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Узбекистан и ФАО обсудили практические аспекты сотрудничества 

ИА Синьхуа 47 минут назад
Ташкент, 9 апреля /Синьхуа/ — На встрече в МИД Узбекистана с делегацией продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН /ФАО/ во главе с заместителем генерального директора, региональным представителем по Европе и Центральной Азии Владимиром Рахманиным сегодня были обсуждены практические аспекты двустороннего сотрудничества, сообщило информагентство Жахон.
Особое внимание было обращено на подготовку и реализацию проекта по шелководству.
В программе визита делегации — участие в международной конференции по шелководству в Бухаре.
Представительство ФАО было открыто в Ташкенте в июне 2014 году. —0—
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