Узбекистан и ФАО обсудили практические аспекты сотрудничества

Ташкент, 9 апреля / Синьхуа / — На встрече в МИД Узбекистана с делегацией продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН /ФАО/ во главе с заместителем генерального директора, региональным представителем по Европе и Центральной Азии Владимиром Рахманиным сегодня были обсуждены практические аспекты двустороннего сотрудничества, сообщило информагентство Жахон.

Особое внимание было обращено на подготовку и реализацию проекта по шелководству.

В программе визита делегации — участие в международной конференции по шелководству в Бухаре

Представительство ФАО было открыто в Ташкенте в июне 2014 году. —0—