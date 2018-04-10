Жизнь до 100? Каким станет мир через 15 лет

Жизнь до 100 и искусственный разум: каким станет мир через 15 лет

Известно, что развитие процессов в мире происходит по сжимающейся спирали. По спирали, потому, что развитие характеризуется цикличностью, а сжимающейся, из-за того, что на каждом новом временном этапе полный цикл занимает все меньшее количество времени. И если когда-то на заре цивилизации, какой-то процесс (например, переход от пешего перемещения груза к его перевозке на колесной подводе) занимал тысячелетия, то сегодня, для перехода от поездок в скоростном поезде до перемещения в вакуумном тоннеле требуются лишь считанные годы. О том, чем вызван столь резкий рост скорости развития, и чего нам ждать от нас самих и нашего мира уже через несколько лет, мы решили поговорить с сооснователем и директором по стратегическому развитию инвестиционного фонда TMT Investments Германом Каплуном

«Ридус» : Развитие процессов, связанных с жизнью и деятельностью человека стремительно ускоряется, и если еще относительно недавно, какой-нибудь циклический процесс требовал десятилетий, то сейчас все происходит в течении года. В связи с этим, как вы думаете, по прошествии, допустим, 15 лет, условный современный человек с нынешним видением мира и набором знаний, смог бы узнать мир новый. То есть, может ли наш мир за эти 15 лет измениться до полной неузнаваемости? Вариант ядерного апокалипсиса мы не рассматриваем.

Герман Каплун: Я думаю, что через 15 лет мы увидим следующее. Экраны в наших смартфонах будут иметь возможность увеличиваться. Я не знаю какое решение победит — будут ли это проекционные, гибкие, раздвижные экраны, очки или линзы с выводом изображения, но однозначно такая опция откроет принципиально другие возможности.

Начнется массовый отказ от компьютеров в современном понимании. Все будет либо на вашем устройстве, либо в облаке. Скорость соединения и скорость работы процессоров возрастет неимоверно. Вся земля будет покрыта одним большим wi-fi. Роботы и искусственный интеллект будут окружать нас повсюду, дома и на работе.

Нас ждут новые транспортные средства. Самолеты и поезда нового поколения будут доставлять людей значительно быстрее. Для некоторых станет нормальным съездить пообедать в Париж и вернуться в тот же день.

«Ридус»: хотелось бы пройтись по ряду наиболее важных, на наш взгляд направлений. Первое и главное: сможет ли человечество к 2033 году победить главный набор смертельных болезней, как рак и СПИД, а также, будут ли к тому времени использоваться методы коррекции генетического года, позволяющие избегать болезней, передаваемых на генетическом уровне.

Герман Каплун: полностью победить все болезни не удастся. Но прогресс будет огромным. Чтобы вы понимали как работают медицинские технологии — средний срок ввода нового лекарства в эксплуатацию 12−15 лет, столько времени занимают испытания. То есть что будет через 15 лет можно судить по тем проектам, про которые уже известно. С высокой степенью вероятности можно сделать вывод, что СПИД будет полностью побежден, с онкологией в большинстве случаев научатся справляться, но еще не всегда. Коррекция генетического года вряд ли успеет стать массовой. Люди однозначно будут жить существенно дольше.

Скорее всего в развитых странах продолжительность жизни сместится к 100 годам. Но, чем больше мы будем жить, тем больше узнавать о человеческом организме, и увидим, что с достижением новой продолжительности жизни будут появляться новые болезни. Так, что это постоянная борьба.

«Ридус»: будут ли к тому времени найдены способы получения неограниченной, или очень дешевой энергии? Если да, то какие это могут быть направления: ядерная, термоядерная, солнечная, гравитационная или какая-нибудь еще энергия?

Герман Каплун: Все существующие источники энергии продолжат развиваться. Однако доля нефти, газа, угля, будет снижаться огромными темпами. Лично я жду технологического прорыва в термоядерной энергии. По мнению ученых из Массачусетского технологического института через 15 лет в США 90% энергии будет возобновляемой.

США — это еще не весь мир, но тренд понятен. Появятся первые космические электростанции, ведь космические солнечные панели смогут вырабатывать в десятки раз больше электричества, чем аналогичные земные. Причина проста — большая часть солнечной энергии теряется в процессе ее отражения и поглощения Землей.

Будет активно развиваться и ветряная энергетика, но она хорошо работает только в соединении с чем-то еще. У ветров существует сезонность. Но появятся устройства заряжаемые от людей, от нашего движения. Пошли в спортзал зарядили телефон на неделю. Ну, и конечно, батарейки станут работать в десятки раз дольше и заряжаться они будут почти мгновенно. Удобно.

«Ридус»: сейчас много говорится об искусственном интеллекте, во что все это может вылиться через 15 лет? Если искусственный интеллект получит свое развитие, встанет ли перед человечеством опасность выхода его из-под контроля, как это часто показывают в фантастических фильмах, или такое невозможно?

Герман Каплун: искусственный интеллект (ИИ) может изменить наш мир гораздо больше, чем все, что было до этого. Но, скорее всего это не так как мы себе представляем.

Рассмотрим пример с тем как ИИ меняет отношения между людьми. Дети, где есть Siri или Alexa становятся более любопытными, но менее вежливыми. Логично, ведь ИИ не просит говорить спасибо или пожалуйста. Но, ведь это не ИИ виноват, а те кто его программировали. То же относится к любому взаимодействию с ИИ — проблема постановки изначальных заданий и возможность своевременного изменения, потому как ИИ самообучающаяся система, созданная с целью решения различных задач.

И если есть задача улучшения экологии, но программа не знает, что все это делается для человека, то вполне может решить, что именно человечество ухудшает экологию и надо от него избавиться. Бояться этого не нужно, нужно просто продумать регулирование и правила работы, например, как придуманные величайшим фантастам Азимовым три закона робототехники, которые говорят, что робот не может нанести вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы такой вред был нанесен кем-то еще.

На самом деле полеты самолетов были бы ужасно опасными, если бы их никто не регулировал. Тут также. При грамотном использовании польза в здравоохранении, госуправлении, СМИ, образовании и многих других отраслях будет потрясающей. Это позволит решать очень сложные задачи очень эффективно и быстро.

«Ридус»: как вы видите перспективы развития робототехники? В каких областях роботы полностью вытеснят человека?

Герман Каплун: почти везде. Водители, грузчики, продавцы, официанты, пилоты самолетов, строители — не всех, но большинство этих людей начнут заменять роботы. В самых развитых странах процесс уже начался. 100 лет назад появилась автомобильная промышленность — кучеры и кузнецы стали не нужны в таком количестве, но появились сотни других специальностей и миллионные потребности в кадрах.

С компьютерами было также, новые технологии заставляют людей заняться новыми сферами деятельности. Также будет и с роботами. Существует огромный спрос на получение высшего образования в области искусств. Это всевозможные перфомансы, мероприятия направленные на социализацию общества, различные тематические тусовки.

На наш современный российский взгляд это звучит странно. Но, посмотрите на Амстердам . Бесконечная попытки большого числа людей придумать что-то необычное в качестве городского развлечения, городские пляжи в необычных местах, кинопросмотры на старых верфях, попытка превратить крыши в места развлечений. Это только одно из направлений, которыми будут массово заниматься люди в будущем.

Все, что будет сделано своими руками будет стоить несравнимо дороже того, что произведет робот. Спрос на такие вещи станет огромным, так как в мире всеобщей стандартизации всем будет хотеться большей индивидуальности. И просто смены обоев на телефоне и чехла будет недостаточно.

«Ридус»: Станет ли интернет глобальным и неограниченно доступным всем и везде?

России и Иране. Герман Каплун: да, интернет покроет всю планету. Скорости возрастут многократно. Появятся международные операторы интернета, что сильно ударит по государствам, пытающимся вводить ограничения на посещение различных сайтов. Прежде всего речь о Китае

«Ридус»: если мы уже заговорили о фантастике, можно ли будет через 15 лет ждать активного вмешательства человека в устройство собственного тела: какой-нибудь боди-тюнинг, когда люди встраивают в себя искусственные мышцы, сердца, почки и пр. не только для спасения жизни, но и для придания своему телу новых свойств и возможностей.

Герман Каплун: пока таких биохакеров единицы. Через 15 лет будут сотни тысяч, но еще не миллионы. А вот средства мониторинга состояния человеческого тела станут массовыми. Будут встраивать различные датчики, при необходимости устройства с инъекциями, средства связи и автоматического вызова скорой помощи для пожилых людей. Активно будет развиваться протезирование, возможность отрастить потерянную конечность или заменить ее почти полноценным протезом. Внешне такие протезы будут мало отличаться от оригинала.

«Ридус»: стоит ли ждать какой-то революции в развитии транспорта?

Герман Каплун: а она уже идет. Тут все просто, электрические и беспилотные автомобили, массовый отказ от персонального авто, повсеместная уберизация, то есть беспилотные такси приезжающие к вам в течение пары минут.

Да, появятся новые опции. Вы сможете попросить вашу убер-машину подождать, например, если у вас много покупок и вы хотите сгрузить их в авто и не таскать с собой пока вы в торговом центре.

В основном люди не будут владеть автомобилями, около половины автопроизводителей закроются, так как не найдут спроса на свои автомобили. Выживут только те автоконцерны кто, успеет слиться с такси-парками. Но, среди них больших игроков в мире всего около 20. Всем места не хватит. Разорятся автодилеры, за ними начнутся проблемы у некоторых страховых компаний. Авторемонтных мастерских, моек, шиномонтажей, стоянок столько не будет нужно.

Но, не все так грустно. Вместо одних бизнесов возникнут другие.

Ситуация с экологией в городах начнет улучшаться, скорость движения по городу вырастет, машин станет меньше в разы и движение станет более оптимизированным, спасибо искусственному интеллекту.

Во многих городах увеличится число людей предпочитающих велосипеды.