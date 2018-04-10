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За 2017 год во Франции впервые было подано более 100 тыс. заявок на убежище
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За 2017 год во Франции впервые было подано более 100 тыс. заявок на убежище 

ТАСС 1 час назад
ПАРИЖ, 10 апреля. /ТАСС/. Число заявок на предоставление убежища во Франции в 2017 году впервые превысило 100 тыс. Такие данные приводятся в опубликованном в понедельник ежегодном отчете Французского ведомства по защите беженцев и апатридов (OFPRA).
"Количество запросов на убежища в 2017 году продолжило расти более заметным образом, чем в 2016 году, когда был отмечен рост на 7,1%. В 2017 году количество запросов достигло 100755, то есть возросло на 17,5% [по сравнению с 2016 годом]", — говорится в докладе.
Согласно статистике, приводимой в документе, до сих пор ни разу в OFPRA не регистрировали за один год 100 тыс. заявок на предоставление статуса беженца. Такая статистика ведется с 1981 года.
После рассмотрения заявок 23958 человек, или 27,2% просителей получили положительный ответ и были помещены под защиту ведомства в статусе беженца. В 2016 году в OFPRA удовлетворили прошения 28,8% соискателей убежища. В ведомстве это снижение объясняют тем, что все больше мигрантов, ищущих во Франции убежища, попадают в категорию экономических мигрантов, а не вынужденных переселенцев, в связи с чем им отвечают отказом.
Основной страной происхождения просителей убежища стала Албания — от граждан этого государства поступило в общей сложности 12131 запросов, что на 60% больше, чем годом ранее. Следом идут Афганистан (6671), Сирия (5824), Гаити (5744), Судан (4823).
"Символический порог в 100 тыс. заявок был преодолен. И хотя это не стало массовым притоком, это открыло множество болезненных историй об изгнании людей", — отметил в комментарии к докладу глава OPFRA Паскаль Брис.
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