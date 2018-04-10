Госдеп одобрил поставку Катару пяти тысяч высокоточных ракет

ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости Госдепартамент США одобрил возможную продажу Катару пяти тысяч высокоточных ракет с лазерным и инфракрасным наведением на общую сумму 300 миллионов долларов, сообщает агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона

По данным ведомства, речь идет о поставках ракет Advanced Precision Kill Weapon Systems (APKWS) II. В контракт включены логистика, подготовка персонала, техническое сопровождение и другие услуги.

"Это будет способствовать достижению военных целей Катара путем предоставления дополнительных возможностей его новому вертолетному парку AH-64Е (вертолет Apache — ред.). APKWS предоставит Катару недорогой высокоточный ударный потенциал, уменьшая сопутствующий ущерб и расширяя возможности для контртеррористических операций… Предлагаемая сделка не изменит базовый военный баланс в регионе", — говорится в сообщении.

Дональд Трамп. Сообщение об одобрении возможной продажи оружия появилось накануне визита в Вашингтона эмира Катара Тамима бен Хамада аль Тани, которого во вторник примет в Белом доме президент США

Ранее американский лидер принял в своей резиденции наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда. Вскоре было объявлено о разрешении на поставку королевству партии самоходных гаубиц на общую сумму 1,31 миллиарда долларов.