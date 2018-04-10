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Госдеп одобрил поставку Катару пяти тысяч высокоточных ракет
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Госдеп одобрил поставку Катару пяти тысяч высокоточных ракет 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Катару пяти тысяч высокоточных ракет с лазерным и инфракрасным наведением на общую сумму 300 миллионов долларов, сообщает агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона.
По данным ведомства, речь идет о поставках ракет Advanced Precision Kill Weapon Systems (APKWS) II. В контракт включены логистика, подготовка персонала, техническое сопровождение и другие услуги.
"Это будет способствовать достижению военных целей Катара путем предоставления дополнительных возможностей его новому вертолетному парку AH-64Е (вертолет Apache — ред.). APKWS предоставит Катару недорогой высокоточный ударный потенциал, уменьшая сопутствующий ущерб и расширяя возможности для контртеррористических операций… Предлагаемая сделка не изменит базовый военный баланс в регионе", — говорится в сообщении.
Сообщение об одобрении возможной продажи оружия появилось накануне визита в Вашингтона эмира Катара Тамима бен Хамада аль Тани, которого во вторник примет в Белом доме президент США Дональд Трамп.
Ранее американский лидер принял в своей резиденции наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда. Вскоре было объявлено о разрешении на поставку королевству партии самоходных гаубиц на общую сумму 1,31 миллиарда долларов.
В последние месяцы отношения между Саудовской Аравией и Катаром, которые являются мировыми лидерами по добыче нефти и газа, находятся в кризисе. Эр-Рияд и его союзники разорвали дипломатические отношения с властями в Дохе, обвинив их в поддержке терроризма. Трамп ранее заявлял о готовности быть посредником в урегулировании конфликта.
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