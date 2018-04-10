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Россия обвинила Британию в попытке избавится от улик по «делу Скрипаля»
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Россия обвинила Британию в попытке избавится от улик по «делу Скрипаля» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. СООБЩЕНИЯ О БУДУЩЕМ СНОСЕ ЗДАНИЙ, СВЯЗАННЫХ СО СКРИПАЛЕМ, ПОДТВЕРЖДАЮТ, ЧТО «БРИТАНИЯ ВСТАЛА НА ПУТЬ УНИЧТОЖЕНИЯ ВАЖНЫХ И ЦЕННЫХ УЛИК» — ПОСОЛЬСТВО
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