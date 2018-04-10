В Ханты-Мансийске открывается Югорский промышленный форум 

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Более 55 компании из разных регионов России и Казахстана примут участие в Югорском промышленном форуме, который пройдет с 10 по 11 апреля в Ханты-Мансийске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда развития Югры.
"На форуме будет представлено 58 компаний и более 600 участников из Ханты-Мансийска, Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Перми и Челябинска. Также будут компании из Казахстана. Они из разных сфер деятельности: нефтяные компании, предприятия лесной промышленности и деревообработки, стройматериалов, энергетики, экологии и других", — сказал собеседник агентства.
На форуме представят промышленные инвестиционные проекты ХМАО-Югры. Это предложения по развитию Приполярного Урала в границах автономного округа, которые предполагают создание транспортной, энергетической инфраструктуры, предприятий по добыче и переработке твердых полезных ископаемых на территории Березовского района, созданию производств по выпуску смол и пропитке бумаги для ламинирования древесно-стружечных плит.
Югорский промышленный форум будет посвящен стратегическим приоритетам промышленного развития автономного округа, связанным с локализацией новых производств и диверсификацией региональной экономики. Организаторами мероприятия выступают ООО «Югра-Экспо» при поддержке регионального департамента промышленности и Фонда развития Югры. ТАСС выступает информационным партнером форума.