В Ханты-Мансийске открывается Югорский промышленный форум

МОСКВА , 10 апреля. / ТАСС /. Более 55 компании из разных регионов России Казахстана примут участие в Югорском промышленном форуме, который пройдет с 10 по 11 апреля в Ханты-Мансийске . Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда развития Югры.

Санкт-Петербурга, Перми и "На форуме будет представлено 58 компаний и более 600 участников из Ханты-Мансийска, Москвы, Екатеринбурга Челябинска . Также будут компании из Казахстана. Они из разных сфер деятельности: нефтяные компании, предприятия лесной промышленности и деревообработки, стройматериалов, энергетики, экологии и других", — сказал собеседник агентства.

На форуме представят промышленные инвестиционные проекты ХМАО-Югры. Это предложения по развитию Приполярного Урала в границах автономного округа, которые предполагают создание транспортной, энергетической инфраструктуры, предприятий по добыче и переработке твердых полезных ископаемых на территории Березовского района, созданию производств по выпуску смол и пропитке бумаги для ламинирования древесно-стружечных плит.