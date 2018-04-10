Более 12 тыс. участников ожидают на Всероссийской неделе охраны труда в Сочи

СОЧИ , 10 апреля. / ТАСС /. Более 12 тыс. человек, как ожидается, примут участие в мероприятиях Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ), которая пройдет с 10 по 13 апреля на площадке главного медиацентра в Сочи, рассказали ТАСС организаторы мероприятия.

ВНОТ — широкомасштабный форум, на котором обсуждаются вопросы улучшения системы охраны и безопасности труда, экологии и сохранения здоровья, демонстрируются лучшие практики по разработке и внедрению систем управления охраной труда, профилактики несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Деловую программу в этом году была переформатировали таким образом, чтобы участники конференции могли больше времени уделить живому общению с коллегами, пояснили ТАСС в пресс-службе ВНОТ. «Акцент при формировании деловой программы сделан на практику и демонстрацию опыта предприятий разных отраслей и разных форм», — подчеркнули они.

Стратегическая пленарная сессия «Сфера охраны труда: достижения и вызовы», в которой планируется участие министра труда и соцзащиты РФ Максима Топилина , пройдет 10 апреля. 11 апреля Минтруд России совместно с Научно-исследовательским институтом медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова организует панельную дискуссию «Ограничение труда женщин: необходимы ли изменения?» Планируется обсуждение изменений перечня вредных для женщин работ. Сегодня в этот перечень входит около 400 профессий, при этом специалисты утверждают, что в условиях автоматизации многих сфер деятельности вред от этих профессий для женщин не очевиден.

Большое внимание на Всероссийской неделе охраны труда планируют уделить также вопросам применения цифровых технологий. «Тема цифровизации экономики и производства, которая неизбежно ведет к трансформации сложившихся десятилетиями стилей и методов управления в сфере охраны труда, будет присутствовать практически в каждом мероприятии», — добавили в пресс-службе ВНОТ.