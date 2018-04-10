Ещё
Более 12 тыс. участников ожидают на Всероссийской неделе охраны труда в Сочи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 12 тыс. участников ожидают на Всероссийской неделе охраны труда в Сочи 

ТАСС 14 минут назад
СОЧИ, 10 апреля. /ТАСС/. Более 12 тыс. человек, как ожидается, примут участие в мероприятиях Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ), которая пройдет с 10 по 13 апреля на площадке главного медиацентра в Сочи, рассказали ТАСС организаторы мероприятия.
ВНОТ — широкомасштабный форум, на котором обсуждаются вопросы улучшения системы охраны и безопасности труда, экологии и сохранения здоровья, демонстрируются лучшие практики по разработке и внедрению систем управления охраной труда, профилактики несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Деловую программу в этом году была переформатировали таким образом, чтобы участники конференции могли больше времени уделить живому общению с коллегами, пояснили ТАСС в пресс-службе ВНОТ. «Акцент при формировании деловой программы сделан на практику и демонстрацию опыта предприятий разных отраслей и разных форм», — подчеркнули они.
Стратегическая пленарная сессия «Сфера охраны труда: достижения и вызовы», в которой планируется участие министра труда и соцзащиты РФ Максима Топилина, пройдет 10 апреля. 11 апреля Минтруд России совместно с Научно-исследовательским институтом медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова организует панельную дискуссию «Ограничение труда женщин: необходимы ли изменения?» Планируется обсуждение изменений перечня вредных для женщин работ. Сегодня в этот перечень входит около 400 профессий, при этом специалисты утверждают, что в условиях автоматизации многих сфер деятельности вред от этих профессий для женщин не очевиден.
Большое внимание на Всероссийской неделе охраны труда планируют уделить также вопросам применения цифровых технологий. «Тема цифровизации экономики и производства, которая неизбежно ведет к трансформации сложившихся десятилетиями стилей и методов управления в сфере охраны труда, будет присутствовать практически в каждом мероприятии», — добавили в пресс-службе ВНОТ.
Еще одно важное событие — проведение Международной выставки по промышленной безопасности и охране труда. На ней свои последние достижения в области охраны здоровья работников представляют порядка 150 российских и зарубежных компаний в том числе из Германии, Франции, Италии, Турции, Нидерландов, Норвегии и Республики Корея.
ТАСС: последние новости
Bloomberg: торговые дома приостановили закупки алюминия у "Русала" на фоне санкций Калининградская область за три года готова принять 6 тыс. соотечественников-переселенцев Forbes: Олег Дерипаска потерял почти $1 млрд из-за санкций США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым169
Сын Табакова взбесил народ78
Сбербанк выступил с заявлением498
Первые плоды санкций США. Что будет дальше1311
Руководители Генштабов РФ и НАТО готовятся к встрече265
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение