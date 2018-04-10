Опасная школа от Собянина: в недостроенном здании обрушились перекрытия

Подозрительная стройка

Вечером 2 апреля строгинцы услышали грохот на стройплощадке и вызвали МЧС . Выяснилось, что в здании строящейся школы обрушилась часть перекрытий на третьем этаже. Буквально на следующий день ситуация повторилась, сообщает «МБХ-Медиа».

Между тем, стройка еще до ЧП обсуждалась местными жителями в соцсетях. Родители будущих учеников были обеспокоены подозрительно быстрыми темпами строительства школы.

Информация, что на улице Исаковского будет построено новое четырехэтажное здание появилась на портале мэра и правительства Москвы в сентябре прошлого года. Учебный корпус должен был стать дополнительным помещением для школы № 1302 и был рассчитан на 400 учеников.

Жители сообщают, что ограждения вокруг стройплощадки установили в октябре. По данным Мосгосэкспертизы, компания-застройщик, государственное предприятие «Управление гражданского строительства», получила заключение государственной экспертизы проекта также в октябре, а свидетельство об архитектурно-градостроительном решении — только в конце декабря. Сейчас у здания уже готова часть четвертого этажа.

Коммунальная организация ГП «Управление гражданского строительства», которая занимается строительством школы, зарегистрирована весной 2003 года и напрямую подчиняется столичному департаменту строительства.

Самострой от мэрии

Сообщения о случившемся на стройке заинтересовали московского юриста Ивана Ёжикова, и он провел небольшое расследование. Тем более, что по его данным, у компании «Управление гражданского строительства» «по закону не получается работать никогда».

Юрист обратился к системе обеспечения градостроительной деятельности Москомархитектуры и сайту Мосгосстройнадзора, выдающего разрешения на строительство, но искомого здания в списках не нашел.

По его словам, из разрешительной документации у строителей есть только ордер на установку ограждений вокруг строительной площадки, и именно на его основании они и ведут стройку.

Иван Ёжиков называет это «юридическим самостроем» и считает это стандартной практикой компании.

По его мнению, это делается, чтобы быстрее построить и отсечь от конкурсов «нормальных» подрядчиков: «Нормальный видит нереальный срок строительства и не идет в конкурс. А свой знает, что ему дадут начать раньше без документов, и спокойно его выигрывает».

Как сообщают журналисты, Мосгосстройнадзор три раза был на этом объекте с официальными внеплановыми проверками. В ходе одной из них был установлен факт отсутствия разрешения на строительство, но стройка на этом не остановилась, а застройщик даже не был оштрафован. В результате следующий проверки было указано, что все выявленные ранее нарушения были устранены, однако разрешение на строительство по-прежнему не появилось.

После инцидента с обрушением перекрытий местные жители отправили новые жалобы в Мосгосстройнадзор и в прокуратуру Северо-Западного округа.

По результатам инициированной проверки, Мосгосстройнадзор 6 апреля постановил, что строительство учебного корпуса ведется без оформленного разрешения и что согласно статье 294 Федерального закона (о защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного надзора), в отношении застройщика вынесено постановление о наложении административного наказания в виде штрафа. Документ имеется в распоряжении «МБХ-Медиа».

При этом юрист Иван Ёжиков уверен, что все ограничится штрафом, так как «примеров таких остановленных строек в Москве нет».