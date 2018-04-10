Требования к средствам передачи данных в ЕГАИС изменены

России скорректированы требования к техническим средствам фиксации и передачи сведений о производстве и обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС). Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 10 апреля.

Документом устанавливается, что если несколько обособленных подразделений одной организации находятся на территории одного сооружения, то программно-аппаратные средства могут располагаться в одном из таких подразделений. А у сельхозпроизводителей, за исключением юрлиц, и индивидуальных предпринимателей техсредства могут располагаться по адресу одного из мест осуществления деятельности.