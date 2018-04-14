Законы, вступающие в силу 14 апреля

Федеральный закон от 3 апреля 2018 года № 66-ФЗ «О внесении изменения в статью 19 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации

Изменениями, внесенными в Гражданский процессуальный кодекс РФ, установлено, что в случае отказа в удовлетворении заявления об отводе судьи, прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста, переводчика подача повторного заявления об отводе тем же лицом и по тем же основаниям не допускается.

Федеральный закон от 3 апреля 2018 года № 65-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона „Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации“

С 85 до 87 увеличено число мировых судей и судебных участков на территории Ленинградской области

Федеральный закон от 3 апреля 2018 года № 64-ФЗ „О внесении изменений в Федеральный закон „О валютном регулировании и валютном контроле“ и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях“

Для противодействия незаконному выводу денежных средств за рубеж с использованием договоров займа на резидентов возложена обязанность по репатриации на свои счета в уполномоченных банках денежных средств, причитающихся по договорам займа, заключенным с нерезидентами.

При этом установлен ряд исключений, при которых резидент вправе не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках эти средства.

В случае невыполнения резидентом этих требований, на него налагается административный штраф.

Федеральный закон от 3 апреля 2018 года № 63-ФЗ „О внесении изменений в статьи 5 и 8 Федерального закона „О концессионных соглашениях“

Федеральным государственным бюджетным учреждениям, которым принадлежат на праве оперативного управления объекты здравоохранения, предоставлено право участвовать на стороне концедента в обязательствах по концессионному соглашению, а также осуществлять отдельные полномочия концедента, за исключением полномочий по заключению, изменению и расторжению концессионного соглашения, а также по контролю за исполнением концессионером обязательств по концессионному соглашению. Данное право может быть реализовано только при условии, что после передачи этих объектов такое учреждение не лишится возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой определены его уставом.

Федеральный закон от 3 апреля 2018 года № 60-ФЗ „О внесении изменений в Федеральный закон „О государственной регистрации недвижимости“

Установлены особенности постановки на кадастровый учет объектов космической инфраструктуры, находящихся в ведении Государственной корпорации по космической деятельности „Роскосмос“ . Так, не позднее пяти рабочих дней после принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, „Роскосмос“ обязан направить в Росреестр заявление о государственном кадастровом учёте и прилагаемые к нему документы в электронной форме.

Федеральный закон от 3 апреля 2018 года № 58-ФЗ „О ратификации Протокола между Правительством Российской Федерации и Организацией Договора о коллективной безопасности о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Организацией Договора о коллективной безопасности об условиях пребывания Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности на территории Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. “

Протокол, подписанный в Москве 27 декабря 2016 года, вносит изменения в Соглашение между Правительством РФ и ОДКБ. Поправки направлены на повышения уровня социальной защищённости членов семей военнослужащих Объединённого штаба ОДКБ. Также скорректированы условия пребывания Объединённого штаба ОДКБ на территории Российской Федерации.

В частности, установлено, что члены семей военнослужащих Объединённого штаба ОДКБ, не являющиеся российскими гражданами или не проживающие постоянно в РФ, имеют право получать разрешение на временное проживание в России без каких-либо ограничений на период осуществления данными военнослужащими своих полномочий в Объединённом штабе ОДКБ.

Федеральный закон от 3 апреля 2018 № 57-ФЗ „О ратификации Соглашения о порядке добровольного согласования государствами — членами Евразийского экономического союза Евразийской экономической комиссией специфических субсидий в отношении промышленных товаров и проведения Евразийской экономической комиссией разбирательств, связанных с предоставлением государствами — членами Евразийского экономического союза специфических субсидий“

Соглашением, подписанным в Казани 26 мая 2017 года, устанавливается процедура согласования специфических субсидий в отношении промышленных товаров, а также предусматривается проведение Евразийской экономической комиссией разбирательств, связанных с их предоставлением.

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2018 года № 339 „О внесении изменений в Правила признания лица инвалидом“

Скорректированы Правила признания лица инвалидом. В частности, расширен перечень заболеваний, при которых уже при первичном освидетельствовании можно будет установить инвалидность бессрочно и даже заочно. Также установлено, что особо тяжелым больным, живущим в отдаленных местах, будут давать инвалидность по умолчанию.

Кроме того, по целому перечню заболеваний, в который включены все хромосомные аномалии, включая синдром Дауна, цирроз печени, слепота, глухота и ряд других диагнозов, предусмотрена возможность установления инвалидности бессрочно.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2018 года № 367-14 „О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации „Управление федеральным имуществом“

Параметры финансирования государственной программы „Управление федеральным имуществом“, утвержденной в апреле 2014 года, приведены в соответствие с федеральным бюджетом на текущий год и на плановый период.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2018 года № 370 „О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации „Развитие лесного хозяйства“ на 2013 — 2020 годы“

Параметры финансирования государственной программы „Развитие лесного хозяйства“ на 2013 — 2020 годы“, утвержденной в апреле 2014 года, приведены в соответствие с федеральным бюджетом на текущий год и на плановый период.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2018 № 375 „О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации „Реализация государственной национальной политики“

Параметры финансирования государственной программы „Реализация государственной национальной политики“, утвержденной в декабре 2016 года, приведены в соответствие с федеральным бюджетом на текущий год и на плановый период.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2018 года № 379 „О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации „Охрана окружающей среды“ на 2012 — 2020 годы“

Параметры финансирования государственной программы „Охрана окружающей среды“ на 2012 — 2020 годы“, утвержденной в апреле 2014 года, приведены в соответствие с федеральным бюджетом на текущий год и на плановый период.

Также в госпрограмму включены отдельные мероприятия приоритетных проектов „Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги“, „Дикая природа России: сохранить и увидеть“, „Чистая страна“.

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2018 года № 408 „О внесении изменений в перечень технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в Российской Федерации, ввоз которого на территорию Российской Федерации не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость“

Расширен перечень технологического оборудования, аналоги которого не производятся в России, при ввозе которого НДС не уплачивается. В него включены автоматическая линия по обработке поверхностей бетонных изделий, модель Р-1915 и фрезерный станок модель FZ ECO-Plus.

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2018 года № 409 „О внесении изменений в Правила предоставления в 2018 — 2020 годах субсидии из федерального бюджета некоммерческой организации, осуществляющей оказание поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации“

Скорректирован порядок выделения в 2018-2020 годах субсидий некоммерческой организации, оказывающей поддержку детям в трудной жизненной ситуации. Установлен порядок возврата не использованных в текущем финансовом году средств.