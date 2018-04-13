Законы, вступающие в силу 13 апреля

Параметры финансирования государственной программы „Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности“, утвержденной в апреле 2014 года, приведены в соответствие с федеральным бюджетом на текущий год и на плановый период.

Кроме того, скорректированы целевые показатели и мероприятия госпрограммы.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2018 года № 373 „О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации „Воспроизводство и использование природных ресурсов“

Параметры финансирования государственной программы „Воспроизводство и использование природных ресурсов“, утвержденной в апреле 2014 года, приведены в соответствие с федеральным бюджетом на текущий год и на плановый период.

Также скорректированы приоритетный проект „Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги“ и подпрограмма „Использование водных ресурсов“. Кроме того, актуализирован состав целевых показателей (индикаторов) и параметры основных мероприятий госпрограммы.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2018 года № 374 „О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации „Развитие Северо-Кавказского федерального округа“ на период до 2025 года“

Параметры финансирования государственной программы „Развитие Северо-Кавказского федерального округа“ на период до 2025 года, утвержденной в апреле 2014 года, приведены в соответствие с федеральным бюджетом на текущий год и на плановый период.

Кроме того, определён порядок отбора инвестиционных проектов, которые планируются реализовать на территории Северо-Кавказского федерального округа за счёт средств АО „Корпорация развития Северного Кавказа“ в рамках подпрограммы „Создание медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод и реализация инвестиционных проектов Северо-Кавказского федерального округа“ государственной программы.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2018 года № 377 „О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации „Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах“

Параметры финансирования государственной программы „Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах“, утвержденной в апреле 2014 года, приведены в соответствие с федеральным бюджетом на текущий год и на плановый период.

Также утверждена новая редакция госпрограммы.