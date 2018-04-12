Законы, вступающие в силу 12 апреля

Параметры финансирования государственной программы «Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвержденной в декабре 2015 года, приведены в соответствие с федеральным бюджетом на текущий год и на плановый период.

Кроме того, в госпрограмму введены новые разделы по опережающему развитию приоритетных территорий.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2018 года № 361 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 311»

Параметры финансирования государственной программы «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства от 15 апреля 2014 года, приведены в соответствие с федеральным бюджетом на текущий год и на плановый период.

Также из названия госпрограммы исключены слова «до 2020 года».

Кроме того, скорректированы паспорта госпрограммы, а также подпрограммы «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области» и Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2018 года № 363 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации „Содействие занятости населения“

Параметры финансирования государственной программы „Содействие занятости населения“, утвержденной постановлением Правительства от 15 апреля 2014 года, приведены в соответствие с федеральным бюджетом на текущий год и на плановый период.

Кроме того, госпрограмму включена подпрограмма „Безопасный труд“, которая предусматривает разработку и внедрение предупредительной модели управления охраной труда, модернизацию инструментов государственного управления охраной труда и стимулирование работодателей к улучшению условий труда на рабочих местах.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2018 года № 364 „О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации „Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами“

Параметры финансирования государственной программы „Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами“, утвержденной в мае 2016 года, приведены в соответствие с федеральным бюджетом на текущий год и на плановый период.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2018 года № 365 „О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации „Социальная поддержка граждан“

Параметры финансирования государственной программы „Социальная поддержка граждан“, утвержденной в апреле 2014 года, приведены в соответствие с федеральным бюджетом на текущий год и на плановый период.

Кроме того, госпрограмма дополнена разделом по опережающему развитию приоритетных территорий и планом её реализации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2018 года № 371 „О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации „Энергоэффективность и развитие энергетики“

Параметры финансирования государственной программы „Энергоэффективность и развитие энергетики“, утвержденной в апреле 2014 года, приведены в соответствие с федеральным бюджетом на текущий год и на плановый период.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2018 года № 372 „О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации „Юстиция“

Параметры финансирования государственной программы „Юстиция“, утвержденной в апреле 2014 года, приведены в соответствие с федеральным бюджетом на текущий год и на плановый период.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 года № 392 „Об утверждении Правил оценки эффективности, особенностей определения целевого характера использования бюджетных средств, направленных на государственную поддержку инновационной деятельности, а также средств из внебюджетных источников, возврат которых обеспечен государственными гарантиями, и применяемых при проведении такой оценки критериев“

Утверждены Правила оценки эффективности особенностей определения целевого характера использования бюджетных средств, направляемых государством на поддержку инновационной деятельности, а также средств из внебюджетных источников, возврат которых обеспечен государственными гарантиями, и применяемые при такой оценке критерии. В частности, установлена детализированная процедура оценки эффективности использования бюджетных средств для институтов инновационного развития.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 года № 399 „О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2015 г. № 214 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации“

Организации легкой промышленности будут предоставляться субсидии для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на пополнение оборотных средств, и в 2018 году.

Скорректированы требования к получателям средств. Также установлено, что критерием эффективности предоставления субсидии является производство в текущем году продукции в объеме не менее 100% объема продукции, произведенной и реализованной организацией в отчетных годах соответствующих периодов (в стоимостном выражении).