Законы, вступающие в силу 11 апреля

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 марта 2018 года № 331 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Для повышения качества управления многоквартирными домами скорректирован ряд нормативных правовых актов Правительства РФ по вопросам управления и содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.

В частности, установлены сроки проведения осмотров общего имущества. Они поделены на текущие, сезонные и внеочередные. Текущие осмотры проводятся в сроки, которые установлены в технической документации на многоквартирный дом. Сезонные проводятся в отношении всего общего имущества два раза в год, а внеочередные — в течение суток после произошедших аварий, опасного природного процесса или явления, катастрофы, стихийного или другого бедствия.

Кроме того, внесены изменения в порядок информирования собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах о деятельности управляющих организаций.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2018 года № 349 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации „Развитие авиационной промышленности на 2013 — 2025 годы“

Параметры финансирования государственной программы „Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы“, утвержденной постановлением Правительства от 15 апреля 2014 года, приведены в соответствие с федеральным бюджетом на текущий год и на плановый период.

Кроме того, внесены изменения в ряд ключевых параметров и скорректированы приоритеты расходования средств.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2018 года № 350 „О внесении изменения в Положение о федеральной государственной информационной системе „Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)“

Расширен перечень услуг и функций, предоставляемых Единым порталом государственных и муниципальных услуг. Он дополнен доступом заявителей к информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2018 года № 351 „О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации „Развитие физической культуры и спорта“

Параметры финансирования государственной программы „Развитие физической культуры и спорта“, утвержденной постановлением Правительства от 15 апреля 2014 года, приведены в соответствие с федеральным бюджетом на текущий год и на плановый период.

Кроме того, в госпрограмму включена подпрограмма „Развитие хоккея в Российской Федерации“. В её рамках планируется увеличить количество спортивных сооружений для занятий хоккеем, а также количество физкультурных, спортивных и тренировочных мероприятий по хоккею.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2018 года № 353 „Об установлении ограничений на оказание государственной поддержки юридическим лицам, привлеченным к административной ответственности за отказ или уклонение от заключения контракта, для которых заключение такого контракта обязательно в соответствии с Федеральным законом „О государственном оборонном заказе“

Организациям, включённым в реестр юридических лиц, привлечённых к административной ответственности за отказ или уклонение от заключения контракта, для которых заключение такого контракта обязательно, не будут предоставляться на безвозмездной и безвозвратной основе субсидии в целях возмещения недополученных доходов или финансового обеспечения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 года № 385 „О внесении изменения в подпункт „б“ пункта 13 Правил проведения в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам“

Из Правил проведения в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) регионов РФ перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам исключено положение о том, что при снижении в действующих соглашениях по состоянию на 1 января 2018 год к фактическому уровню на 1 января 2017 года доли регионального госдолга более чем на 2% объема доходов без учета безвозмездных поступлений за 2017 год не может быть установлена доля регионального госдолга выше ее фактического значения на 1 декабря 2017 года.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 года № 388 „О внесении изменения в Правила установления, открытия, функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации“

В состав межведомственной комиссии по проверке соответствия пункта пропуска через госграницу требованиям к строительству, реконструкции, оборудованию и техоснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля включен представитель Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 года № 389 „О внесении изменения в Правила регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами“

Подписанным постановлением установлено, что льготные тарифы для потребителей или их отдельных категорий устанавливаются в соответствии с правилами и Законом об отходах производства и потребления.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 года № 394 „О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета автономной некоммерческой организации „Национальное агентство развития квалификаций“ на развитие механизма независимой оценки квалификации, создание и поддержку функционирования базового центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров“

Скорректирован порядок субсидирования АНО „Национальное агентство развития квалификаций“. В частности, установлен перечень информационных ресурсов национальной системы квалификаций, на развитие и ведение которых предоставляются субсидии.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 года № 396 „О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1043“

Скорректированы правила формирования, ведения и утверждения общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) госуслуг, оказываемых физлицам, а также правила формирования федеральных перечней (классификаторов) госуслуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы). В частности, установлено, что вместо содержания услуги и условий ее оказания теперь будут указываться наименования показателей, характеризующих содержание и условия её оказания.