Законы, вступающие в силу 10 апреля

Параметры финансирования государственной программы „Внешнеполитическая деятельность“, утвержденной постановлением Правительства от 15 апреля 2014 года, приведены в соответствии с федеральным бюджетом на текущий год и на плановый период.

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2018 года № 340 „О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации „Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков“

Параметры финансирования государственной программы „Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков“, утвержденной постановлением Правительства от 15 апреля 2014 года, приведены в соответствие с федеральным бюджетом на текущий год и на плановый период.

Также скорректированы целевые показатели госпрограммы и внесены изменения в составы и параметры основных мероприятий госпрограммы.

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2018 года № 343 „О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2015 г. № 1027“

Внесены изменения в постановление Правительства РФ, касающееся мер по пресечению незаконных производства или оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. В частности, с 3 до одного месяца сокращены сроки, отведённые на уничтожение изъятых из незаконного оборота продукции и оборудования для ее производства. С 2 до 5 месяцев увеличен срок направления заявок (на вывоз, хранение, уничтожение (утилизацию) продукции) в специализированную организацию.

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2018 года № 345 „О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г. № 650“

Внесены изменения в требования к средствам фиксации и передачи сведений о производстве и обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Единую государственную автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции (ЕГАИС). В частности, установлено, что в случае, когда несколько обособленных подразделений организации находятся на территории одного здания или сооружения, то средства фиксации и передачи сведений в ЕГАИС могут быть установлены только в одном из подразделений.

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2018 года № 346 „О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации „Развитие науки и технологий“ на 2013 — 2020 годы“

Параметры финансирования государственная программа „Развитие науки и технологий“ на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства от 15 апреля 2014 года, приведены в соответствие с федеральным бюджетом на текущий год и на плановый период.

Также скорректированы прогнозные значения отдельных показателей на период 2018-2020 годов.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2018 года № 354 „О внесении изменений в приложение № 13 к государственной программе Российской Федерации „Развитие образования“

Внесены изменения в правила предоставления грантов юридическим лицам в рамках реализации отдельных мероприятий госпрограммы „Развитие образования“.

В частности, установлены гранты на обновление и модернизацию материально-технической базы профессиональных образовательных организаций. В конкурсе на их предоставление могут участвовать профессиональные образовательные организации, за исключением казенных учреждений.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2018 года № 360 „О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации „Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013 — 2030 годы“

Параметры финансирования государственной программы „Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы“, утвержденной постановлением Правительства от 31 марта 2017 года, приведены в соответствие с федеральным бюджетом на текущий год и на плановый период.