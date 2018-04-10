Срок уничтожения изъятого алкоголя сокращён в три раза

Срок уничтожения изъятых или конфискованных по решению суда этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции сокращён с трёх до одного месяца. Соответствующие постановление Правительства вступило в силу 10 апреля.

Документом установлено, что уничтожение продукции будет осуществляться способами, которые определены не Росалкогольрегулированием, а Минфином России

Вместе с тем постановлением с двух до пяти рабочих дней увеличен срок направления заявок на хранение, вывоз и уничтожение продукции в специализированную организацию. Кроме того, территориальным органам Росалкогольрегулирования дано право при направлении заявок самостоятельно исключать необоснованно указанное в уведомлении оборудование.