Ещё
Срок уничтожения изъятого алкоголя сокращён в три раза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Срок уничтожения изъятого алкоголя сокращён в три раза 

Парламентская газета 27 минут назад
Фото: Парламентская газета
Срок уничтожения изъятых или конфискованных по решению суда этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции сокращён с трёх до одного месяца. Соответствующие постановление Правительства вступило в силу 10 апреля.
Документом установлено, что уничтожение продукции будет осуществляться способами, которые определены не Росалкогольрегулированием, а Минфином России.
Вместе с тем постановлением с двух до пяти рабочих дней увеличен срок направления заявок на хранение, вывоз и уничтожение продукции в специализированную организацию. Кроме того, территориальным органам Росалкогольрегулирования дано право при направлении заявок самостоятельно исключать необоснованно указанное в уведомлении оборудование.
Парламентская газета: последние новости
Российские бизнесмены из-за санкций потеряли за сутки миллиарды долларов «Русал» предупредил о риске технического дефолта На ПМЭФ-2018 обсудят новые направления сотрудничества со странами БРИКС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым169
Сын Табакова взбесил народ78
Сбербанк выступил с заявлением498
Первые плоды санкций США. Что будет дальше1311
Руководители Генштабов РФ и НАТО готовятся к встрече265
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение