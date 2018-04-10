Вода из берегов. Как прошли учения по паводку в Москве

Одни из самых масштабных учений в этом году провели московские спасатели в преддверии возможного паводка. Учения проходили в ТиНАО на территории поселения Вороновское. По легенде, талая вода вышла из берегов реки Поляница вблизи деревни Рыжово, и в зоне подтопления оказались 106 дачных участков, из которых нужно было эвакуировать 62 человека, включая 10 детей.

Местные жители в спешке покинули свои дома, однако двое человек не успели. Они засели на крыше «затопленного» дома в ожидании помощи. Трое местных жителей выбежали на замерзшую реку и «провалились» под лед. Также в воде оказалось маршрутное такси с пассажирами.

Первая информация поступила спасателям от очевидцев на пульт дежурной части Центра управления в кризисных ситуациях — телефон 01. К месту ЧС выдвинулась большая группировка спасателей: 189 человек личного состава (от кинологов до водолазов) и 68 единиц техники.

"В течение трех-четырех часов вся мобильная группировка может быть выдвинута в самую дальнюю точку Москвы , а в целом в течение 30-40 минут — в любую точку города", — заявил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков . Будучи председателем комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, он руководил учениями. По его словам, реальные подтопления возможны на территории 10 населенных пунктов в границах ТиНАО.

И вот в небе над рекой появился вертолет Московского авиационного центра BK 117C-2. C высоты он определил местоположение всех потерпевших. Впоследствии ему на помощь прибыли два вертолета поисково-спасательного отряда «Ангел».

Тем временем, на подмогу к «тонущим» подоспели сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Первого человека спасли при помощи линемета «Филин» — ручной пневматической пушки, которая выстреливает на сотню метров спасательной веревкой. Можно стоять на берегу и не бояться провалиться под хрупкий, таящий лед.

Внезапно появился пожарный вертолет КА-32 ГКУ «МАЦ». Машина зависла над полыньей и из нее на лебедке десантировался спасатель. Вытащив «местного жителя» из воды, лебедка забирает его вместе со спасателем в вертолет, который немедленно уносится с места ЧС.

Параллельно сотрудники ГКУ «Пожарно-спасательный центр» начали обход соседней деревни «Зыбино». Жителей оповестили о произошедшем и рассказали об угрозе подтопления. Для людей экстренно организовали сбор в пункте временного размещения в спортивном комплексе «Вороново».

На спасение «провалившихся» под воду в реке Поляница вылетел дрон со спасательным кругом. Аккуратно приблизившись к «утопающему», дрон опустил спасательный круг точно рядом с человеком, который немедленно за него схватился. После чего беспилотник вернулся в оперативный штаб.

Из воды «пострадавшего» спасатели эвакуировали на судне на воздушной подушке «Славир-9». Позже они спасли и людей с крыши затопленного здания.

На этом учения не завершились. Вернулся пожарный вертолет КА-32. При помощи специального захвата «Грапл» (в оригинальной версии применяется для захвата лесных бревен — прим. ред.) вертолет поднял «смытую» в русло Поляницы легковушку, которая блокировала свободный отток воды. По воздуху машину перенесли в безопасное место.

Как отметил Петр Бирюков, в городской системе по ЧС есть силы не только департамента по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и Главного управления МЧС России по Москве. К работе привлекаются добровольческие формирования компаний инженерного обеспечения, таких как Мосводоканал , Мосводосток, МОЭК , ОЭК, Мосгаз, Мосгортранс и другие.