В Беларуси могут внедрить депозитную залоговую систему сбора тары 

Надежда Татаринцева, представляющая государственное учреждение «Оператор вторичных материальных ресурсов» отмечает, что действующая система раздельного сбора ТКО позволяет отправлять на вторичную переработку около 30% отходов стекла и 20% ПЭТ-упаковки. Вместе с тем, опыт стран, внедривших депозитную залоговую систему, показывает, что можно повысить долю собранной стеклянной и пластиковой тары до 80-90%.
Новая система подразумевает включение в конечную стоимость продукта залоговой стоимости упаковки. Информация о том, что данный товар принимает участие в программе, наносится непосредственно на этикетку. В больших супермаркетах покупатель сможет сдать промаркированную пластиковую или стеклянную упаковку в специальный автомат и получить залоговую стоимость. В небольших населенных пунктах сдать тару и получить деньги можно будет в приемных пунктах.
Ожидается, что белорусские покупатели смогут возвращать залог за упаковку уже в 2020 году. На сегодняшний день разрабатываются проекты необходимых нормативно-правовых документов, устанавливающих новые правила игры в сегменте сбора вторсырья. Они вступят в силу после общественного обсуждения и рассмотрения всеми заинтересованными структурами. Параллельно будет создаваться база данных товаров, на упаковку которых будет распространяться принцип залоговой стоимости.