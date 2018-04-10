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Российским супермаркетам предложили заменить пластиковые пакеты на бумажные
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Российским супермаркетам предложили заменить пластиковые пакеты на бумажные 

ИнформУпак 28 минут назад
По словам С. Иванова на Сегежском ЦБК началось производство бумаги, тара из которой по прочности не уступит полиэтиленовой, так как способна выдержать несколько десятков кг. Он также отметил, что для того, чтобы супермаркеты смогли рассмотреть такое нововведение им необходимо доказать экономическую выгоду использования бумажных пакетов наравне с пластиковыми. По словам спецпредставителя президента РФ подобная мера поможет сократить количество полиэтиленового мусора и улучшить экологическую ситуацию в стране.
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