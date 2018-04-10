Активисты призывают супермаркеты отказаться от пластиковых пакетов

Многочисленные представители общественных организаций призывают россиян оставить свои подписи под обращением к известным отечественным ритейлерам, размещенном на сайте Greenpeace. Экологи призывают полностью отказаться от использования одноразовых пластиковых пакетов в качестве упаковки. Причем, и от пакетов, распространяемых бесплатно, и от реализуемых за деньги.

Представители Greenpeace не только проводят сбор подписей, но и популяризируют свою точку зрения через проведение различных акций. В частности, на парковке рядом с одним из столичных гипермаркетов «Ашан» они разместили таблички, призывающие покупателей использовать многоразовые сумки и пакеты. По мнению активистов, подобные напоминания, с одной стороны, активизируют гражданскую позицию покупателей, с другой — в очередной раз привлекают внимание торговых сетей к проблеме пластиковых отходов.

Ранее отмечалось, что «Ашан» больше не раздает бесплатно пластиковые пакеты. Однако экологи считают, что это лишь первый шаг, и в дальнейшем необходимо полностью запретить реализацию одноразовой упаковки.