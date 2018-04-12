Госдума ужесточила ответственность за злоупотребления при госзакупках

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за нарушения в сфере госзакупок, передает ТАСС . Инициативу ранее внес Владимир Путин

Закон дополняет Уголовный кодекс новыми статьями: «Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд» и «Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок».

В частности, при особо крупном ущербе или совершении деяния группой лиц по предварительному сговору последует лишение свободы до семи лет.