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Госдума ужесточила ответственность за злоупотребления при госзакупках
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Госдума ужесточила ответственность за злоупотребления при госзакупках 

ТВ Центр 27 минут назад
Фото: ТВ Центр
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за нарушения в сфере госзакупок, передает ТАСС. Инициативу ранее внес Владимир Путин.
Закон дополняет Уголовный кодекс новыми статьями: «Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд» и «Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок».
В частности, при особо крупном ущербе или совершении деяния группой лиц по предварительному сговору последует лишение свободы до семи лет.
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