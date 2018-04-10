Чужие здесь не ходят

На пленарном заседании 10 апреля Госдума рассмотрит во втором чтении правительственный законопроект, позволяющий контрактной системе государственных закупок очиститься от недобросовестных участников и сэкономить средства федерального бюджета.

От Госплана к госзакупкам

Государственные закупки в Россию пришли на смену советской плановой системе снабжения, когда материально-техническим обеспечением всех организаций и учреждений занимался Госснаб. В рыночных условиях без идеологической назидательности такой подход изначально был обречен стать коррумпированным, поэтому и была создана система госзакупок. В рамках этой системы органы власти бюджетные учреждения и организации должны были получать свой заказ по более выгодной цене и лучшего качества. Однако при всей рыночной направленности система грешила недостатками.

Эксперты убеждены, что в 90-х и нулевых лишь незначительная часть госзакупок размещалась исходя из государственных интересов. Чиновники зачастую пользовались законодательной неопределенностью, привлекая к торгам аффилированные фирмы и получая от них те самые откаты.

В 2005 году кормушка закрылась: систему размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг для муниципальных или государственных нужд стал регламентировать отдельный Федеральный закон №94 (94-ФЗ). Это был значительный шаг вперёд. Закон позволил упорядочить процедуры выбора поставщиков, запустить систему электронных торгов через Интернет, предоставил доступ к рынку госуслуг среднему и малому бизнесу, а также обеспечил контроль над закупками со стороны Федеральной антимонопольной службы

Однако и это нововведение не смогло уберечь бюджетные средства от нерационального использования и отвадить от участия в закупках демпингующие организации, как правило, срывающие выполнение контрактов. К тому же закон не предусматривал ответственности заказчиков за результат.

left36,5триллиона рублей, по данным электронной торговой площадки «РТС-тендер», составил рынок госзакупок в 2017 году. Число сделок при этом превысило 4 миллиона.

В 2014 году ситуация кардинально изменилась: 94-ФЗ утратил силу. На смену ему пришёл более зрелый и отвечающий требованиям времени Федеральный закон №44 (44-ФЗ) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Отныне все государственные и муниципальные заказы (кроме небольшого числа госзакупок, которые проводятся в закрытом режиме) стали размещаться в свободном доступе для неограниченного числа поставщиков.

Потеря репутации не пугает

До революции купцам — претендентам на госпоставки, а уж тем более на статус поставщика Императорского двора, приходилось годами доказывать свою деловую безупречность. Нынче репутационными потерями никого не напугать. Закрыли одну фирму, открыли другую. Дел — на копейку. Эксперты увязывают проблему недобросовестных поставщиков с основным критерием победы в торгах — ценой. Сегодня снижение начальной максимальной цены контракта (НМЦК) нередко доходит до 50 процентов, а существующие антидемпинговые меры не в полной мере защищают заказчиков от сомнительных поставщиков, которые за бюджетные деньги предоставляют низкокачественные товары и услуги.

Но в большей степени тревожат фирмы, которые вообще не выполняют контракты. Снизив цену до себестоимости и выиграв конкурс, они испаряются, срывая сроки реализации региональных программ и крупных инфраструктурных проектов.

По мнению первого зампреда Комитета Совета Федерации по экономической политике Алексея Майорова, наличие реестра недобросовестных поставщиков-нарушителей никак не дисциплинирует, так как в нём представлены фирмы, «а надо бы наказывать непосредственно их руководителей». Для более успешного воздействия на такие компании сенатор предлагает применять меры административного воздействия к владельцам бизнеса.

«Законодательные изменения крайне необходимы, потому что недобросовестные игроки на этом рынке зачастую ломают всю схему торгов, а самое главное — реализацию самого госконтракта. Таким образом, они подставляют как организаторов, так и непосредственно заказчиков», — пояснил он.

Неисполнение контрактов поставщиками, отмечает законодатель, приводит к тому, что в первую очередь спрашивают с руководителей тех организаций, в пользу которых был разыгран конкурс.

«Возьмём больницу. Провели конкурс на уровне департамента здравоохранения. Фирма выиграла его, но не исполнила контракт. А с главврача спрашивают: почему не убирается своевременно территория, почему препараты не закупаются? В итоге должностные лица несут административную, а бывает, и уголовную ответственность. Притом что, в общем-то, не виноваты. А недобросовестные фирмы никакой ответственности не несут. И этому нужно положить конец», — заключил сенатор.

Недобросовестных — за дверь

Ситуация зашла так далеко, что Правительство, дабы отсечь от участия в торгах откровенных проходимцев, вынуждено было разработать специальный законопроект, уже принятый Госдумой в первом чтении. Согласно ему, участник закупки, предложивший цену контракта на 25 процентов и более ниже начальной, обязан предоставить документы, подтверждающие возможность выполнения контракта по предложенной цене с надлежащим качеством.

Согласно действующему закону, такой участник закупки предоставляет заказчику наряду с соответствующими документами также обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара. Но разработчики признают, что применяемая норма имеет недостатки. В частности, в ней не определены критерии принятия заказчиком решения о возможности участника закупки исполнить контракт и неясны последствия признания невозможности исполнения контракта участником закупки.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёев убеждён, что правительственный законопроект поможет не только отсечь нечистоплотных подрядчиков, но и сэкономить бюджетные деньги.

rightМосква — лидер среди регионов по госзакупкамВ 2017 году столица провела закупки по 44-ФЗ на 2 триллиона рублей.

При этом он предлагает включить в проект закона при рассмотрении во втором чтении ещё один действенный механизм отсечения сомнительных участников торгов. В случае значительного снижения цены от ранее заявленной, считает парламентарий, нужно обращать внимание на наличие у поставщика собственной производственной базы. Благодаря такому подходу можно существенно снизить риски срыва торгов и, соответственно, сэкономить бюджетные деньги.

«Очень часто проходят срывы торгов из-за того, что нечистоплотный участник демпингует, а затем, не имея возможности соблюсти условия контракта, особенно если это не производитель, а поставщик каких-нибудь комплектующих или услуг и работ, просто отказывается от выполнения взятых обязательств. Считаю, что в этом случае необходим набор дополнительных подтверждений решимости выполнить контракт», — резюмировал депутат.