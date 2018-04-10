Рубль не учит. Почему штрафы за побои в семье хотят отменить

На недавнем выездном заседании в городском Кризисном центре помощи женщинам и детям парламентарии, представители МВД и эксперты обсудили проблему семейного насилия. За год, прошедший с момента принятия закона о декриминализации побоев в семье, накопилась тревожная статистика, доказывающая, что штрафы не способны удержать супругов от рукоприкладства.

Мосгордуме поддержали идею отмены штрафов за побои в семье. Финансовый инструмент наказания не только недостаточно эффективен, но так же может приводить к ухудшению положения жертвы семейного дебошира, рассказала порталу Москва 24 председатель комиссии по безопасности Мосгордумы Инна Святенко

"Положительного результата не получили, поэтому сейчас предлагается убрать штрафы как меру наказания по этой статье КоАП. По статистике таких дел, сейчас обвиняемые в 70% случаев обходятся штрафами. Сумма составляет от пяти до 30 тысяч рублей. Но надо понимать, что эти деньги, как правило, берутся из семейного бюджета, что может только ухудшить положение жертвы", — сказала Святенко.

Она поддерживает предложение оставить в качестве санкции общественные работы и административный арест, а также инициативу о введении охранных ордеров. Свои предложения депутаты Мосгордумы готовятся передать федеральным коллегам, а также в МВД РФ. Кроме того Святенко добавила, что важно не только наказать обидчика, но и помочь его жертвам.

"Еще одна часть проблемы состоит в том, что не все знают об учреждениях, которые оказывают бесплатную психологическую и консультативную помощь жертвам домашнего насилия. Например, в Москве есть Кризисный центр помощи женщинам и детям. Нам нужно информировать горожан о его деятельности", — подчеркнула депутат.

Мнение о неэффективности штрафов в этом вопросе поддерживают эксперты. В частности, такие санкции не имеют должного эффекта, потому что штрафы воспринимаются как статья расходов, а не наказание, отмечает врач-психотерапевт высшей категории, научный сотрудник центра психического здоровья РАМН Александр Федорович.

"Любые штрафы воспринимаются как «письма счастья» от ГИБДД — некая часть обыденности. Ну превысил где-то скорость, где-то пересек сплошную линию или криво припарковался — это не воспринимается как что-то плохое. Гораздо более показательными будут общественные работы: мести улицы, убирать снег, подрезать деревья — что угодно. Это однозначно выглядит как наказание. А кроме того, вместе с осознанием вины дают возможность понять, что ты делаешь что-то полезное для общества", — пояснил он.

Кроме того, насилие в семье не всегда является следствием садистских наклонностей мужчины. Зачастую, корень кроется в другом.

"Наукой доказано, что мужчина может выдерживать сколь угодно сильный стресс, но кратковременно. Женщина же, напротив, может длительное время выдерживать стресс небольшого уровня. И часто проблема кроется именно в этом: жена «пилит» мужа, и в какой-то момент он теряет над собой контроль и поднимает руку. У большинства мужчин физическая сила — естественная реакция на стресс. Мало тех, кто получает от этого удовольствие", — подчеркивает эксперт.

Не стоит забывать и о том, что у насилия в юридическом смысле есть вполне конкретные рамки. И не всякое физическое воздействие является таковым, подчеркивает председатель московского городского родительского комитета Руслан Ткаченко

"В тексте законопроекта о домашнем насилии, например, к таковому относят даже угрозу домашним животным. То есть, если я просто скажу дочери, что мне надоел хомяк, и я его якобы в форточку выкину — меня можно будет привлечь. Кроме того, иногда в воспитательных целях бывает необходимо применять к детям телесные наказания. Но если они не причинили ущерба организму — это не насилие", — считает собеседник портала Москва 24.

По данным доклада Святенко, около 40% всех тяжких насильственных преступлений совершается в семье. В 2016 году число потерпевших от насилия в семье женщин составило 49 765 человек. В 2015-м эта цифра составляла 36 493. Ежедневно около 36 тысяч женщин терпят побои от мужей.

Ежегодно более 14 тысяч женщин и двух тысяч детей погибают от рук мужей или других близких. Еще две тысячи детей и подростков, спасаясь от жестокого обращения со стороны родителей, кончают жизнь самоубийством. По данным МВД, сейчас на учете в полиции стоят более 200 тысяч семейных дебоширов.

По разным данным, от 60 до 90% женщин, страдающих от домашнего насилия, не обращаются в полицию, а обратившиеся нередко сами забирают заявление. Лишь 3% случаев домашнего насилия доходят до судебного разбирательства в рамках уголовного дела. Психологи отмечают, что это — тупиковый путь, и как бы ни было сложно или страшно, такой сор нужно обязательно вынести из избы.