Дженнифер Гарнер показала, что носит в своей сумочке

Выходные Дженнифер Гарнер прошли в кругу семьи. Она отправилась с бывшем мужем Беном Аффлеком и детьми на воскресную службу в церковь.

Дженнифер Гарнер

Бен Аффлек с детьми

Сегодня артистка опубликовала необычное видео в Instagram, где показала, что носит в своей сумке (спойлер: всё, что только можно!). Дженнифер продемонстрировала подписчикам записную книжку, блестящие наклейки в форме сердец, забавный скотч с изображением сердец, ложка для меда, фломастеры, декоративный камень и маленькую лампочку.

On today’s episode of «What’s In My Bag?» we explore the depths of my favorite backpack. #ihadsomewine #notcolorcoding #whoneedsageode

