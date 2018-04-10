Доехать, долететь и припарковаться. Портал госуслуг Подмосковья расскажет о транспортных возможностях в регионе

Портал правительства Московской области опубликовал информацию об электронных сервисах, которые упростят жителям региона жизнь. Теперь можно узнать, как добраться до Москвы , где оставить машину или даже вертолет, по какому расписанию ездят электрички и проч. На что еще способны компьютеризированные системы, выяснял «360».

Определить расположение перехватывающих парковок

Подмосковье можно найти 39 перехватывающих парковок, которые позволяют автомобилистам пересесть на железнодорожный и другие виды общественного транспорта. Стоянки чаще всего расположены возле железнодорожных станций на восьми главных направлениях: Белорусском, Горьковском, Казанском, Курском, Павелецком, Рижском, Савеловском и Ярославском.

Воспользовавшись специальным разделом на портале госуслуг Московской области, можно определить желаемое направление и выбрать станцию, поблизости от которой требуется обнаружить стоянку.

Расписание пригородных электропоездов

Расписание движения подмосковных электричек можно отфильтровать, выбрав маршрут, направление и отдельные станции. Указав искомую дату отправления, пользователь получит список подходящих ему поездов. Об изменениях расписания можно будет узнать, подписавшись на рассылку. Письма будут приходить в ящик электронной почты.

Продление железнодорожных путей

Специалисты по проектировке путей пригородного сообщения подготовили инфографику с указанием новых линий железной дороги, которые должны ввести в эксплуатацию до 2020 года.

Схемы строящихся магистралей дополнены статистикой об объемах потока пассажиров и работающих на линии составах. Сравнить готовящиеся перемены можно с уже реализованными проектами — на изображении также представлены сведения на момент 2012 года — для сравнения.

Расположение вертолетных площадок

Пускай вертолетный транспорт используется в особых случаях, на сайте можно найти карту с 75 вертолетными площадками с подробностями, относительно длины взлетно-посадочной полосы.

Число спецстоянок для эвакуированного транспорта

Почти любой автомобилист когда-нибудь сталкивался с паникой, связанной с эвакуацией его автомобиля из-за нарушений правил. В специальном разделе на сайте можно найти все 35 специальных стоянок, куда транспорт доставляют на эвакуаторах. Помимо адресов любой желающий способен уточнить их время работы.

Отследить маршрут движения парковочных служб

На территории Подмосковья можно обнаружить 54 маршрута парконов — автомобилей, оборудованных специальной техникой, позволяющей фиксировать ситуацию в парковочных зонах. Информацию о каждом из них можно получить, обратившись к карте. Постепенно авторы планируют расширять поддержку сервисов, добавляя в них статистику по новым регионам.