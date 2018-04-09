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В храме Александра Невского на территории авиабазы Кант отметили первый день Пасхальной Седмицы
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В храме Александра Невского на территории авиабазы Кант отметили первый день Пасхальной Седмицы 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Собравшиеся священнослужители Бишкекской и Киргизской епархии зажгли свечи и лампады, и каждый настоятель возвратился с благодатным огнем в свои храмы.
В храме Александра Невского на территории авиабазы Кант военнослужащие отметили первый день Пасхальной Седьмицы.
По благословению епископа Бишкекского и Киргизского Даниила была отправлена группа во главе с митрополитом Ташкентским и Узбекистанским, главой Среднеазиатского митрополичьего округа, Викентием через Ташкент в Тель-Авив для получения благодатного огня и доставки его на территорию Киргизской Республики, в частности город Бишкек в Свято-Воскресенский кафедральный собор.
Собравшиеся вкупе священнослужители Бишкекской и Киргизской епархии зажгли свечи и лампады, и каждый настоятель прихода возвратился с благодатным огнем в свои храмы, чтобы каждый мог разделить эту радость с народом.
Благодатный огонь загорелся и на территории авиационной базы «Кант» в Храме Александра Невского, и иерей Евгений Циклаури передал его собравшимся в храме.
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