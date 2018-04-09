В храме Александра Невского на территории авиабазы Кант отметили первый день Пасхальной Седмицы

Собравшиеся священнослужители Бишкекской и Киргизской епархии зажгли свечи и лампады, и каждый настоятель возвратился с благодатным огнем в свои храмы.

В храме Александра Невского на территории авиабазы Кант военнослужащие отметили первый день Пасхальной Седьмицы.

По благословению епископа Бишкекского и Киргизского Даниила была отправлена группа во главе с митрополитом Ташкентским и Узбекистанским, главой Среднеазиатского митрополичьего округа, Викентием через Ташкент в Тель-Авив для получения благодатного огня и доставки его на территорию Киргизской Республики , в частности город Бишкек в Свято-Воскресенский кафедральный собор.

Собравшиеся вкупе священнослужители Бишкекской и Киргизской епархии зажгли свечи и лампады, и каждый настоятель прихода возвратился с благодатным огнем в свои храмы, чтобы каждый мог разделить эту радость с народом.

Благодатный огонь загорелся и на территории авиационной базы «Кант» в Храме Александра Невского, и иерей Евгений Циклаури передал его собравшимся в храме.