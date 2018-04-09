Рита Ора снялась в фотосессии для известного глянца 

Исполнительница хита Your Song украсила обложку журнала Glamour (Германия). Видимо, Рита Ора сама в восторге от проделанной работы, что не смогла не поделиться снимками с подписчиками. Она загрузила некоторые кадры в Instagram, объявив дату поступления майского выпуска в продажу.
Рита Ора За пару часов Ора получила сотни комментариев и тысячи лайков.
«Королева», «Богиня», «Какая женщина», — такими словами пестрит страница певицы в социальной сети.
Рита Ора Рита Ора Напомним, ранее певицу заметили на романтическом свидании с бойфрендом Эндрю Уоттом. Пара дала волю своим чувствам!