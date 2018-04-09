Барклай де Толли: откуда в его жилах шотландская кровь

Однозначно определить национальность блестящего полководца русской армии Михаила Богдановича Барклая-де-Толли не представляется возможным, поскольку в нем течет кровь многих народов. В генеалогическом древе Барклай-де-Толли переплелись ветви разных древних родов с весьма широкой географией и интересной историей.

Потомок шотландских сэров

По отцовской линии герой Отечественной войны 1812 года Барклай-де-Толли принадлежал к старинному шотландскому клану Барклай, основоположником которого был некий норманн Роберт. Первые упоминания о нем переносят нас в 1066 год, когда Роберт в составе войск Вильгельма I Завоевателя пересек границу Британии и обосновался на её территории.

Местом жительства предок князя выбрал деревушку Баркли (ныне графство Сомерсет ), которая в те далекие времена называлась Бершеле. Примечательно, что исходно фамилия Барклай тоже произносилась как «Бершеле», и лишь спустя годы она видоизменилась до знакомого всем варианта.

Из семейного архива фельдмаршала следует, что произошло это примерно тогда, когда род Барклаев разделился на два дома: Барклай оф Гартли и Барклай оф Тоуи.

Ветвь Барклай оф Гартли достаточно быстро канула в Лету и в 1356 году прекратила своё существование, а Барклай оф Тоуи, продолжали жить в имении Тоуи, которое находилось в шотландском графстве Абердиншир.

Впоследствии приставка «Тоуи» превратилась в «де-Толли», и фамилия данного рода приобрела окончательный вид Барклай-де-Толли.

Обласканные властью представители этого клана, например сэр Патрик, преумножали свои богатства и получали охранные грамоты от государства до тех пор, пока Кромвель не стал притеснять в Шотландии приверженцев убитого короля Карла Стюарта.

Прибалтийские дворяне

В поисках спокойной жизни предки Барклай-де-Толли — братья Джон и Питер Баркли — в 1621 году покинули Шотландию и поселились в городе Росток , входившем в Ганзу — объединение торговых городов северо-западной Европы.

Однако истинным домом для последующих поколений Барклай-де-Толли стал город Рига , где они обосновались с 1664 года.

Известно, что дед Барклая-де-Толли — Вильгельм Стефан — был крупным коммерсантом, а затем и одним их четырех бургомистров Риги, с легкостью влившимся в общество зажиточных прибалтийских бюргеров.

Вскоре Рига вошла в состав Российской империи, и отец Барклая-де-Толли — Вайнгольд Готтланд, отслужив в армии, получил титул российского дворянина.

Кроме того, женившись на лифляндке Вайнгольд Готтланд («Готтланд» в переводе на русский означает «Богом данный», отсюда отчество полководца «Богданович»), разбавил шотландскую кровь своего достопочтенного рода.

Остзейские немцы

Матерью Барклай-де-Толли стала Маргарита-Элизабет фон Смиттен, которая по одним источникам была дочерью местного священника, а по другим наследницей богатого землевладельца. Но в любом случае она принадлежала к лифляндскому дворянству, этнически состоявшем из остзейских немцев.

Свою генеалогию остзейские немцы вели от рыцарей Тевтонского или Немецкого ордена, которые от имени Священной Римской империи, насаждали католичество на восточном берегу Балтийского моря. В немецком языке Балтийское море называется Остзей, а потому всех обосновавшихся здесь сограждан стали именовать остзейскими немцами, которые вскоре предпочли перейти в лютеранство.

Кстати, в тогдашнем аналоге свидетельства о рождении, имя выдающегося российского военачальника Михаила Барклай–де-Толли было записано именно на немецкий манер — Михаэль Андреас.