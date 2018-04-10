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Волгоградские ученые начали наблюдать за мошкой, которую потравят к ЧМ
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Волгоградские ученые начали наблюдать за мошкой, которую потравят к ЧМ 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Ученые из ВолГУ начали наблюдать за стадиями развития мошки в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту в пресс-службе областной администрации, специалисты проводят фенологический мониторинг, который поможет определить места концентрации яиц и личинок гнуса. Они возьмут пробы на Волгоградском водохранилище, Волге и Ахтубе, на ериках Волго-Ахтубинской поймы. Кроме того, ученые собираются определить скорость течения и температуру воды в них, так как от данных факторов зависит развитие мошки и срок ее массового вылета. На основе полученных сотрудниками ВолГУ результатов другие специалисты вычислят оптимальные периоды для проведения мероприятий, которые сократят численность насекомых.
Добавим, что в регионе каждый год пытаются снизить численность гнуса. В текущем году к ЧМ-2018 комплекс мер будет расширен. Уже утвержден план, согласно которому специалисты проведут дезинсекцию общественных мест, лесопарков, туристических маршрутов. От мошки также обработают 162 водных объекта и 129 рекреационных зонах общей площадью 613 гектаров.
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