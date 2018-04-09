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Мэр Воронежа обвинил перевозчиков в плохой работе на Пасху
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Мэр Воронежа обвинил перевозчиков в плохой работе на Пасху 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Автобусы ходили не по графику.
Глава города поручил разобраться с перевозчиками, которые, судя по жалобам воронежцев, не справились с потоком желающих навестить умерших родственников на Пасху. По мнению градоначальника утверждённый график доставки людей не был выдержан. Тем же, кто не поехал возлагать цветы в эти выходные, лучше сделать это 9 мая. К этой дате городские погосты обещают убрать и привести в порядок. Там побелят и опилят деревья, выровняют дорожки и завезут песок. Сделать это к православному празднику в этом году помешала погода, на большинстве погостов еще лежит снег или глубокие лужи. Глава Воронежа Вадим Кстенин указал на недостатки, которые нужно исправить: По моей информации достаточно большое количество мусорных контейнеров, которые выработали срок эксплуатации, имеют очень большой физический износ. В течение 2-3 недель подготовьте план-график поэтапной замены мусорных контейнеров, не говорю, что надо тотально все контейнеры заменить, но те, где есть явные физические повреждения, эти контейнеры надо отынвентаризировать и заменить. Дальше необходимо провести восстановление всех ограждающий конструкций, тоже такой план в течение двух недель должен быть подготовлен. Дороги подъездные к кладбищам и внутри кладбищ необходимо отработать асфальтовым срезом, как только срез пойдет, необходимо этот срез укладывать с уплотнением.
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