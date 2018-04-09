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Обезьяны из зоопарка прогнали пришедших за ними воров
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Обезьяны из зоопарка прогнали пришедших за ними воров 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Обезьяны, живущие в зоопарке новозеландского города Веллингтон, смогли прогнать воров, которые забрались в их вольер. Об этом сообщает UPI.
В пятницу ночью неизвестные при помощи болтореза проникли в вольер с 12 беличьими обезьянами. Следы взлома обнаружили только наутро. Сотрудники зоопарка боялись, что одно из животных похитили, однако все они оказались на месте. При этом часть обезьян получила незначительные ранения.
Сотрудники зоопарка полагают, что между ворами и животными завязалась драка. В итоге звери сумели отбить нападение. «С ними все в порядке, — говорится в заявлении зоопарка. — Мы держим их всех вместе, чтобы они оказывали друг другу поддержку до возвращения к обычному режиму. В ближайшие дни будем приглядывать за ними внимательнее, чтобы убедиться, что все хорошо».
Беличьи обезьяны (саймири) водятся в Южной Америке. Их рост составляет 25—35 сантиметров, не считая хвоста, вес не превышает 1,1 килограмма. Мозг саймири проще, чем у большинства приматов: он полностью лишен извилин. У самок имеется псевдопенис, который они демонстрируют мелким обезьянам, чтобы показать, кто главнее.
В январе сообщалось, что две деревни в таиландской провинции Сисакет пострадали от набегов макак-крабоедов. Стаи диких обезьян врывались в дома в поисках еды, разбрасывали вещи, открывали холодильники и скидывали продукты на пол. В нападении участвовали более трех тысяч особей.
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