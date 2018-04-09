Ещё
Суд по делу о закрытии представительства ДНР в Марселе перенесли на июнь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд по делу о закрытии представительства ДНР в Марселе перенесли на июнь 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПАРИЖ, 9 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Слушания по делу о закрытии представительского центра самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) во Франции пройдут в суде Экс-ан-Прованса в начале июня, сообщил РИА Новости глава представительства Юбер Файяр.
"Точной даты мне пока не сообщили. Это будет в начале июня", — сказал Файяр.
Изначально дело должно было рассматриваться 11 января, однако адвокат представительства настоял на переносе даты, поскольку повестка пришла в конце декабря, в канун рождественских праздников. Тогда слушания перенесли на 1 марта, а затем, уже по инициативе суда, рассмотрение дела снова было отложено до 5 апреля. Однако 5 апреля, на фоне продолжающихся в стране забастовок, рассмотрение дела не состоялось.
Представительство ДНР торжественно открылось в городе Марселе на юге страны 25 сентября прошлого года. В МИД Франции заявляли, что представительство зарегистрировано в стране как ассоциация и не имеет дипломатических статусов и соответствующего иммунитета.
РИА Новости: последние новости
Forbes подсчитал потери российских миллиардеров из-за новых санкций США Размером с человека: на Филиппинах поймали гигантского кальмара В Подмосковье зафиксировали более 23 тысяч нарушений оплаты проезда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым177
Сын Табакова взбесил народ78
Сбербанк выступил с заявлением498
Первые плоды санкций США. Что будет дальше1312
Руководители Генштабов РФ и НАТО готовятся к встрече266
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение