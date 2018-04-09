В Новой Усмани вода поднимается каждый час на сантиметр

Река в этом населённом пункте выходит из берегов. Наталья Зубкова, Виктор Щеглов. В Новоусманском районе введен режим чрезвычайной ситуации. В общей сложности там подтоплено 25 домов и 123 участка. Из-за подъёма воды отрезанными оказались жители самого райцентра, села Шуберское и села Нижняя Катуховка. Критическая ситуация миновала только Шуберское, воду там спускали все выходные. Из затопленных домов в районе десятки человек эвакуированы. Улицу Береговую впору переименовывать в Речную. Минимум воды здесь — по щиколотку, максимум — вот на этом перекрестке. Доходит до середины бедра. Передвигаться приходится очень осторожно. Буквально наощупь. В магазины люди ездят на лодках. Но самое страшное — многие оказались отрезанными от удобств. Местные жители говорят, причина в том, что все это водоохранная зона. Безусловный тренд апреля тут — болотные сапоги. Те, кого большая вода застала врасплох — импровизируют. Ботфорты сооружают из полиэтилена и скотча. Усманка на улицах разлилась буквально за пару дней. Новую Усмань смельчаки форсируют и на привычном, колесном транспорте — если тот позволяет. Пару машин Усманка отрезала от цивилизации, хозяева теперь ходят пешком. Легковушка Сергея Смольянова с субботы загорает на «постаменте». Гараж, говорит, залило, пришлось авто спасать. Но сейчас все мысли пенсионера совсем не о лошадях под капотом. — Я за корову переживаю. Потому что кормилица. Хорошо, хоть одна осталась. Мы вот этой зимой, и быков, и вот этих всех поубрали. Это хорошо, сарай высокий. А в том, где другая корова была — там уже воды. На одном из 45 затопленных участков тут погибли куры. Татьяна Прудских своих питомцев теперь на улице почти не спускает с рук. Так же и выгуливает. Собачьи дела биверы Стеша и Степа вынуждены делать на таком мини-айсберге. Хозяева не в лучшей ситуации — туалет на участке залило. Татьяна Прудских, жительница Новой Усмани — Не были готовы, абсолютно не были. Первый раз, сколько я здесь живу, где-то лет 20. Руководство на работе дало отгул. Вошло в положение. На центральной улице Новой Усмани ограничения скорости теперь не действуют. Всех и без камер эффективно тормозит вода. Видео пресс-службы МЧС Накануне Пасхи эта волна накрыла Шуберское. Вода пришла ночью, и двинулась по старому руслу реки — сейчас эта улица Луговая. Канавы не справились, потому что отводящие трубы оказались забиты льдом. Спасатели и местные власти приняли решение ломать дорогу, чтобы сделать другой канал. Вода уже заметно спала, наследив на многих подворьях. Дома у Владимира Комарова волнами теперь линолеум, подвалы полны. То, что вода пришла, говорит, они с супругой поняли, когда тапочки в прихожей поплыли. — Мебель в одном месте спасли. А стенку уже мочи не хватило. Стенку, и другая спальня — ну, там поменьше чуть-чуть зашло, сантиметров может 8, около 10. Стояло всё на месте, потому что сил уж… да и куда девать? Вышвыривать все на улицу? Это же ночью было. Эту часть Новой Усмани затапливает ежегодно. На выходных воды было сантиметров 20. Из Шуберского эвакуировали 16 жителей, четверо сейчас в пункте временного размещения. Одного пенсионера вывезли из садового товарищества Парусное — прямо на пожарном КАМАЗе. МЧС мужчина ждал на верхнем этаже дома. В Новой Усмани людей вывозят тоже. Станислав Никулин , начальник Новоусманского пожарно-спасательного гарнизона: У нас было эвакуировано за 3 дня с субботы по сегодняшний день — около 20 человек. У людей некоторых станции стоят в доме. И они свет отключают, станции соответственно не работают. Силами администрации, так же на лодках, подвозится вода в случае необходимости. В регионе вода пришла почти на 2 тысячи участков и в больше, чем 300 домов. Реки накрыли 20 низководных мостов. Больше всего спасателей и техники сейчас работает в Калаче. И вода там отступила уже на 66 сантиметров. При этом, в самом Воронеже сейчас ждут второй волны паводка. Руководитель управления по делам ГО и ЧС Воронежа Сергей Хомук предупреждает, что проблем могут подкинуть соседи: — Не исключено, что это нам Липецк может подбросить, когда будут они у себя нивелировать ситуацию. Но ситуация сама по себе, считаю, под контролем. На сегодняшний день на гидроузле у нас дежурят службы. Они спускают необходимое количество воды заблаговременно. Усманка должна отступить дня через три, прогнозируют старожилы. А обутых не по погоде, но изобретательных, спасатели в виде исключения тут снабдили высокими сапогами. Евгения Соседко