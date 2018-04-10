Власти Петербурга признали памятником вокзал, с которого Ленин уезжал в Финляндию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 10 апреля. / ТАСС /. Рабочая группа Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга включила в реестр региональных памятников пять новых объектов, включая деревянный вокзал на станции Дибуны, которым Владимир Ленин воспользовался, чтобы нелегально уехать в Финляндию в 1917 году.

"Региональными памятниками станут два вокзала — «Железнодорожный вокзал станции Дибуны» в поселке Песочный и «Железнодорожный вокзал станции Горелово» на участке железной дороги Аннинское шоссе — река Дудергофка. Члены рабочей группы единогласно согласились с архитектурной и историко-культурной значимостью вокзала станции «Дибуны». В августе 1917 года В. И. Ленин вышел на станцию «Дибуны» из шалаша в Сестрорецком разливе, чтобы нелегально уехать в Великое княжество Финляндское", — сообщает пресс-служба городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Здание на станции Дибуны — единственный сохранившийся деревянный вокзал 1900-х годов постройки на линии Санкт-Петербург — Зеленогорск. Одноэтажное здание, состоящее из двух помещений, соединенных галереей с тройной аркой и деревянными колоннами, ни разу не перестраивалось, изменения в его облике касались только цвета стен. В ночь с 8 на 9 августа 1917 года Ленин покинул шалаш в Разливе и пешком отправился на станцию Дибуны, на поезде доехал до Петрограда, чтобы затем перебраться в Финляндию.

Второй вокзал, расположенный на станции «Горелово», рекомендовали включить в реестр, чтобы спасти от возможной утраты, рассказали в пресс-службе. Этот вокзал построили в 1912 году, он сильно пострадал во время Великой Отечественной войны и был восстановлен в 1948 году. Эксперты назвали его типичным памятником муниципального значения.

Помимо двух вокзалов, в петербургский реестр памятников также войдут два объекта, занимаемые Российским государственным педагогическим университетом им. А. И. Герцена и комплекс построек Главного дворцового управления на Прачечном дворе на улице Чайковского.

Вокзал утратил ценность

Как сообщает пресс-служба КГИОП, всего на заседании рабочей группы было рассмотрено шесть государственных историко-культурных экспертиз, но одному объекту было отказано во включении в реестр. Большинство членов рабочей группы сочло, что вокзал на станции «Павловск» не обладает историко-архитектурной, художественной и мемориальной ценностью. Современное здание было построено в середине ХХ века после того, как было утрачено прежнее здание Павловского вокзала с концертными залами и зимними садами.