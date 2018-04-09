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Более 80 млн рублей не могут взыскать нижегородские фирмы с генподрядчика строительства метро
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Более 80 млн рублей не могут взыскать нижегородские фирмы с генподрядчика строительства метро 

Newsroom24 24 минуты назад
Фото: Newsroom24
Генеральный подрядчик строительства станции метро «Стрелка» задолжал нижегородским фирмам более 80 млн руб. О недобросовестности ООО СК «УС 620» на встрече мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова с представителями бизнеса рассказал 9 апреля гендиректор ООО «Частная охранная организация „Агентство безопасности бизнеса „Витязь-НН““ Вячеслав Райский.
Как рассказал господин Райский, ряд компаний уже прошли суды, имеют на руках исполнительные листы, но получить свои деньги не могут. Проблема в том, что финансы, выделяемые бюджетом на строительство метро, в настоящее время находятся на спецсчетах департамента финансов, откуда списание средств по исполнительным листам невозможно. Счета ООО СК „УС 620“ в разных банках заблокированы.
»Наши нижегородские компании попали в очень тяжелую ситуацию. Это связано даже с невозможностью оплаты налогов, проблема с выдачей зарплаты сотрудникам», — рассказал Вячеслав Райский.
Выслушав Вячеслава Райского, Владимир Панов предположил, что руководитель ООО СК «УС 620» Владислав Костенко «жаждет со всеми расплатиться».
«Но только у него сейчас есть главный интерес — достроить станцию метро «Стрелка»», — заявил мэр.
Резюмируя, градоначальник добавил, что вероятность завершения расчета с подрядчиками очень высокая, поскольку, подчеркнул он, «губернатор проделал колоссальную работу в данному направлении».
Ранее сообщалось, что арбитражный суд Москвы рассмотрит дело о банкротстве подрядчика станции метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде.
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