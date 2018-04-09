В Москве компьютерная программа искоренит «карманных адвокатов»

Появится даже специальное мобильное приложение, которое поможет адвокатам, работающим по назначению, быть в постоянной готовности.

На профессиональном языке адвокатами по назначению называются те защитники, которые предоставляются подследственному или подсудимому государством. Раньше было много разговоров о том, что следователи предпочитают вызывать тех адвокатов, с которыми лично им удобно договориться. Появился даже специальный термин — «карманные адвокаты».

Решить проблему призваны новые правила: недавно принят закон, обязывающий правоохранителей учитывать систему очередности, принятую в местной адвокатской палате. То есть следователь не может позвонить, кому заблагорассудится, и позвать. А адвокат не вправе прийти по звонку от знакомого следователя, иначе лишится статуса. Все решит очередь. Распределять же защитников может и специальная программа, полностью исключающая человеческий фактор.

Москве специализированная компьютерная программа заработает с 1 июля. А пока для выявления ошибок и недостатков будет проводиться тестирование системы в двух районных судах города Москвы, определенных по согласованию с Московским городским судом

По результатам тестирования систему доработают и внедрят, и она станет единственным способом распределения поручений на защиту.

Создана версия программы для мобильных телефонов, защитник сможет круглосуточно быть в готовности

Член Совета Адвокатской палаты Москвы Сергей Зубков , входящий в рабочую группу по тестированию системы, сообщил, что создана версия, адаптированная для работы на мобильном телефоне. Причем программа может работать без специального приложения.

"В течение полугода мы проведем тестирование системы, необходимое для того, чтобы она работала стабильно, выявим ошибки, появляющиеся при работе, — рассказал он. — Как только будет понятно, какие имеются недостатки и как их исправить, мы создадим мобильное приложение, позволяющее работать с системой без входа в интернет-браузер. Мобильное приложение удобнее в использовании, так как оно быстрее работает, использует меньший объем трафика, позволяет поддерживать стабильную связь с абонентом".

Кстати, глава государства дал поручение правительству страны проработать вопрос о возможности повышения оплаты труда адвокатов, которые предоставляются обвиняемым государством.

Об этом сообщили в Федеральной палате адвокатов России. Комментируя информацию, президент ФПА Юрий Пилипенко назвал новость очень хорошей.

"Размер оплаты защиты по назначению крайне низок — базовая ставка составляет всего 550 рублей в день, что более чем в десять раз ниже экономически сложившихся рыночных расценок", — сообщают представители адвокатского сообщества.

Напомним также, что с этого года средства на оплату труда адвокатов по назначению будут выделяться отдельной строкой в федеральном бюджете — это позволит избежать задержек в выплате. c