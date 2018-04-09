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Фигуристы Рогонов и Климов «пофрирайдили» на «Розе Хутор»
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Фигуристы Рогонов и Климов «пофрирайдили» на «Розе Хутор» 

Чемпионат.com 32 минуты назад
Российский фигурист Алексей Рогонов рассказал о том, как на отдыхе по приглашению товарища по сборной России Фёдора Климова занялся горнолыжным спортом.
«Самые крутые вещи происходят спонтанно… Даже представить не мог, что смогу вот так вырваться на горнолыжный отдых. Первый раз в жизни, когда я поехал в Сочи без коньков!
Кто бы мог предположить, что та наша случайная встреча с Фёдором Климовым на чемпионате мира в Милане выльется в осуществление ещё одной своей мечты: покататься на «Розе Хутор» и зацепить фестиваль New Star Camp. Да ещё и в такой замечательной компании прекрасных людей!
Недолго думая, собрал по сусекам маломальскую экипировку, я отправился покорять склоны Кавказских гор. Для себя я уяснил точно, Горы, как и Лёд — это моя стихия. Кроме того, по невероятному совпадению, в эти дни на курорте отдыхало несколько моих знакомых и приятелей, с кем мы благополучно разделили эмоции. А также познакомился с клёвыми ребятами-инструкторами прямо на горе. Пофрирайдили по пухлячку! Спасибо, друг Фёдор, что вытащил меня! Пожалуй, это был мой лучший отдых!» — написал Рогонов на своей странице в «Инстаграм».
Фото доступно в «инстаграме» Алексея Рогонова.
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