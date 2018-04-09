Знакомьтесь, Никита Парфенов — организатор первого платного раздельного сбора в Петербурге

На днях в Петербурге объявили о запуске первого платного раздельного сбора — за каждую сданную пластиковую или картонную упаковку будут давать по 50 копеек. Его организовала компания RecoverGreen. Мы поговорили с ее основателем Никитой Парфеновым о том, чем становится переработанный пластик и почему подобными инициативами не занимается государство. Как появилась компания RecoverGreen

В сфере переработки я уже десять лет, а наша компания запустилась четыре года назад. Все началось с того, что мне попросту надоел мусор в городе, и я решил сам что-то с этим сделать. Мы подходим к делу комплексно: собираем, сортируем и перерабатываем упаковку. Мы организовали пункты раздельного сбора в магазинах Spar и «СемьЯ», но, как показала практика, это было не очень удобно, и люди были недостаточно заинтересованы.

Как была организована плата за сбор

Идея платить за вторсырье возникла у меня после поездки в Германию Финляндию — там это практикуется уже 20 лет на законодательном уровне. За любую пластиковую или картонную упаковку мы даем 50 копеек, а за каждый пакет — 10. Дотаций и благотворительных взносов у нас нет — мы выстроили сложную систему, часть денег зарабатываем в результате переработки. Это не благотворительность: наш проект коммерческий, волонтеров в нем нет. У нас большая команда: специалисты, технологи, рабочие, дел много, они непростые, поэтому каждый отвечает за свой фронт. Прежде чем вступить в должность, человек должен пройти подготовку, чтобы разбираться в видах пластика и других типов тар хотя бы для того, чтобы правильно все сортировать.

На законодательном уровне в нашей стране ввести плату за сбор невозможно — придется увеличить стоимость товаров, а в нынешних условиях для многих это станет ударом по бюджету.

Как договаривались с магазинами, в которых организован сбор

Договориться с магазинами было тяжело, потому что торговые сети зачастую преследуют только коммерческую цель. Но с «Лентой» мы даже смогли сделать купоны на скидку при покупке. Часто что-то на переработку нам приносят дети, в этом случае такой вариант лучше, так как ничего криминального в магазине им не продадут. В этом плане нас поддерживает администрация города в лице уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой

Что делают из переработанного пластика

В процессе переработки у всякого материала своя судьба, за каждым видом сырья стоит по два-три предприятия. Например, из пластиковых бутылок делают синтетические ткани — все то, из чего делаются утеплители, наполнители для игрушек, подушек и пуховиков.

Первые итоги

Введение платы за сдачу вторсырья сильно повысило мотивацию, теперь можно заработать на том, что раньше просто выбрасывали. Иногда люди приносят столько материала, что получают несколько тысяч. Мы заметили ощутимый рост заинтересованности.

Цель

Мы в первую очередь помогаем природе. Многие люди думают, что придет человек в желтой куртке и всю эту грязь за них уберет, но это не так, каждый из нас несет ответственность. Ко всему прочему, есть инициативная группа, которая выезжает в леса, собирает там мусор и привозит к нам. На полученные деньги покупают что-то в детские сады, школы. Самое главное, что процесс спасения природы пошел. С моей же стороны это не только гражданская позиция, но и бизнес — я называю это «приятное с полезным».