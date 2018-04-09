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Канадские налоговики «похоронили» живого пенсионера
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Канадские налоговики «похоронили» живого пенсионера 

Мир24 35 минут назад
Налоговые органы Канады признали мертвым 69-летнего Рега Кейна, жителя города Хауи-Сентр, провинция Новая Шотландия, и предложили ему наследникам получать пособие по его собственной смерти, передает CBC News.
Кейн похоронил жену в 2017 году. Ему посоветовали написать заявление, чтобы получать за нее пособие, а для этого подать две налоговые декларации — за себя и за нее. Он так и сделал, но в середине марта получил от Налоговой службы письмо, адресованное его наследникам. Из него следовало, что Кейн признан мертвым.
По словам пенсионера, поначалу он испугался и не знал, что делать. В панике он позвонил в Налоговое агентство и организацию Service Canada, предоставляющую госуслуги. Кейн объяснил ситуацию, и его заверили, что ошибку исправят, но прошло две недели, и государство по-прежнему считает, что он умер.
В разговоре с журналистами он предположил, что виновен в ситуации сам — возможно, написал в заявлении на получение пособия свой номер социального страхования, а не супруги. Мужчина боится, что если решение проблемы затянут, ему откажут в пенсии.
В марте житель Румынии даже через суд не смог доказать, что его признали умершим ошибочно. Мужчина вернулся в страну спустя 26 лет, когда жена уже оформила сертификат о его смерти. А вот Центральный районный суд Кемерова в 2016 году признал живым мужчину, который по документам числился покойным. Там причиной ошибки стало полное совпадение имени, фамилии, отчества и года рождения.
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