Канадские налоговики «похоронили» живого пенсионера

Налоговые органы Канады признали мертвым 69-летнего Рега Кейна, жителя города Хауи-Сентр, провинция Новая Шотландия, и предложили ему наследникам получать пособие по его собственной смерти, передает CBC News.

Кейн похоронил жену в 2017 году. Ему посоветовали написать заявление, чтобы получать за нее пособие, а для этого подать две налоговые декларации — за себя и за нее. Он так и сделал, но в середине марта получил от Налоговой службы письмо, адресованное его наследникам. Из него следовало, что Кейн признан мертвым.

По словам пенсионера, поначалу он испугался и не знал, что делать. В панике он позвонил в Налоговое агентство и организацию Service Canada, предоставляющую госуслуги. Кейн объяснил ситуацию, и его заверили, что ошибку исправят, но прошло две недели, и государство по-прежнему считает, что он умер.

В разговоре с журналистами он предположил, что виновен в ситуации сам — возможно, написал в заявлении на получение пособия свой номер социального страхования, а не супруги. Мужчина боится, что если решение проблемы затянут, ему откажут в пенсии.