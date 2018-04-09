Екатерина Варнава простилась со светлыми локонами и показала андрогинный ню-портрет 

Екатерина Варнава не впервые балует фолловеров своего Instagram откровенными ню-фото, однако в таком образе еще не представала. Для нового обнаженного фото она простилась со своими светлыми локонами, сменив их на дерзкую стрижку на черных волосах. Вряд ли Варнава действительно пошла на такие радикальные перемены, но стоит признать, что парик брюнетки ей идет — как и в целом андрогинный look с длинной беззащитной шеей и спрятанной за изящными руками грудью. Сама Варнава тоже удивлена переменам.
— подписала фото она. Комментарии одобрения под фотографией уже оставили поп-исполнители Сергей Лазарев и Полина Гагарина, поклонники звезды тоже в восторге от ее нового образа. Правда, некоторые из них находят Варнаву чересчур худой. Может быть, завидуют?
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Фото:Instagram