Своих не нашлось: фирма из Карелии будет наносить разметку на архангельские дороги

Компания «Автодороги-Питкяранта», зарегистрированная в Республике Карелия , стала победителем аукциона на нанесение разметки на дороги Архангельска в 2018 году. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Победитель торгов «скинул» с первоначальной цены контракта 35,5% стоимости, согласившись нанести разметку на дорогах Архангельска за 16,3 миллиона рублей. При этом первоначальная стоимость муниципального контракта оценивалась в 25,3 миллиона рублей.

За эти деньги компания нанесёт в областном центре почти 43 тысячи квадратных метров дорожной разметки. Причём 24,5 тысячи квадратных метров разметки будет нанесено с использованием термопластика, остальные — с применением специальной краски.

Гарантийный срок на разметку из термопластика составит 1 год, на разметку, нанесённую с использованием краски, — 6 месяцев.

Примечательно, что в нынешнем аукционе не приняло участие ни одной компании, зарегистрированной на территории Архангельской области . Основным соперником карельской фирмы стало ООО «РСО-Д», выполнявшее данный вид работ в городе в 2017 году, чья работа вызвала массу нареканий со стороны водителей из-за быстрого истирания разметки. Также в торгах приняло участие ООО «Ю-строй» из Санкт-Петербурга , остановившееся на отметке в 21,8 миллионов рублей.

Несмотря на карельскую регистрацию ООО «Автодороги-Питкяранта», данная организация имеет корни в Архангельской области. Она входит в группу компаний «Автодороги», а её учредителями являются житель Архангельска Игорь Беляев и ООО «Автодороги», зарегистрированное в Архангельске.

Напомним, в прошлом году нанесение разметки на дорогах Архангельска завершилось скандалом. Из-за позднего объявления торгов выигравшая аукцион компания «РСО-Д», снизившая первоначальную стоимость контракта на четверть, фактически приступила к работам на улицах города лишь в начале июля, а сами работы по нанесению разметки продолжались до осени.

При этом на многих улицах города нанесённая разметка стёрлась значительно раньше истечения гарантийного срока. Особенно пострадали пешеходные переходы и стоп-линии у светофоров, подвергающиеся наибольшему абразивному воздействию автомобилей. Однако претензии городская администрация подрядчику тогда не выставила, посчитав, что все работы были выполнены качественно и в срок.

Однако прошлогодний негативный опыт в администрации Архангельска всё-таки учли. После завершения «покрасочной кампании — 2017» в комментарии по запросу 29.ru директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Пётр Чечулин пообещал, что в 2018 году аукцион на выполнение работ по нанесению разметки будет объявлен значительно раньше.

— Подрядчик будет готов к нанесению разметки с наступлением благоприятных погодных условий, — отметил в осеннем комментарии 29.ru Пётр Чечулин.

Таким образом, в соответствии с графиком выполнения работ, нанесение разметки на дорогах Архангельска начнётся в мае и должно быть завершено к 31 июля 2018 года.